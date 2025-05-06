В Башкирии власти решили полностью пересмотреть систему местного самоуправления. Радий Хабиров подписал указ о создании комиссии, которая определит, как теперь будут работать муниципалитеты. Документ уже опубликован на официальном портале.

Причина — новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый в марте. Теперь Москва даёт регионам право радикально сократить сельсоветы — можно просто упразднить их и объединить с муниципальными округами.

Башкирия и Татарстан, кстати, активно сопротивлялись этим изменениям. Хабиров и местные депутаты требовали оставить решение о сельсоветах на усмотрение регионов. Похоже, безрезультатно.

Ещё одно серьезное новшество — теперь сити-менеджеров крупных городов будут выбирать только из тех, кого предложит глава региона. По сути, губернаторы получают контроль над всеми значимыми назначениями.

Комиссию возглавил и.о. руководителя администрации Хабирова Азат Бадранов. В неё включили целую команду — 29 человек, включая министров, депутатов Курултая и даже сити-менеджера Стерлитамака.

На всю эту перестройку власти отвели полгода. Интересно, что останется от местного самоуправления после такой «реформы»? Похоже, все рычаги управления теперь будут сосредоточены в одних руках.