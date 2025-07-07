В Башкирии ищут нового председателя Счетной палаты

Константин Шагимуратов, бессменный глава Контрольно-счетной палаты Башкирии и человек из ближнего круга Радия Хабирова, досрочно ушел в отставку. Официальная причина — собственное желание ©Контрольно-счётная палата Республики Башкортоста
В политическом истеблишменте Башкирии — громкая отставка. 7 июля 2025 года стало известно, что свой пост досрочно покинул председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) республики Константин Шагимуратов. Соответствующее постановление уже подписал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.
Официальная причина ухода — «письменное заявление об отставке», то есть собственное желание. Депутаты поблагодарили Шагимуратова за добросовестную работу и многолетний труд. Вопрос о назначении нового руководителя ведомства парламент планирует рассмотреть только во время осенней сессии.
Шагимуратов возглавлял КСП с марта 2019 года. Его назначение совпало с приходом к власти Радия Хабирова, и это не случайно. Шагимуратов считается одним из ключевых членов так называемой «красногорской команды» — управленцев, которые работали с Хабировым в подмосковном Красногорске и переехали в Уфу вместе с ним. До своего назначения в КСП он возглавлял избирательную комиссию Красногорска.
«Ушел по собственному» — это стандартная формулировка. Что за ней может стоять на самом деле?
В политике такие отставки редко бывают случайными. Шагимуратов — не просто чиновник, а ключевая фигура из команды Радия Хабирова, приехавшая с ним из Подмосковья. Его уход может быть сигналом о кадровых перестановках в высших эшелонах власти. Возможно, это личное решение, связанное с переходом на другую работу, или же результат аппаратных перестановок внутри правительства. Без официальных комментариев остается только гадать.
Кто такой этот Шагимуратов?
Константин Шагимуратов — юрист по образованию, уроженец Уфы. Его карьера тесно связана с Радием Хабировым. Когда Хабиров был мэром Красногорска, Шагимуратов возглавлял там избирательную комиссию. Сразу после назначения Хабирова врио главы Башкирии в 2019 году Шагимуратов был назначен на один из ключевых постов — председателя Контрольно-счетной палаты. Это ведомство, которое проверяет все бюджетные расходы в республике. По сути, это главный ревизор региона. Его уход важен, потому что ослабляет первоначальное ядро «красногорской команды» и открывает вакансию на очень влиятельную должность.
Что теперь будет с контролем за бюджетом? Назначат «своего» человека?
Безусловно. Должность главы КСП — одна из ключевых в системе сдержек и противовесов, и кандидатура на этот пост всегда согласовывается на самом высоком уровне. Парламент рассмотрит кандидатов только осенью, так что у руководства республики есть время для консультаций. Скорее всего, это будет человек, пользующийся полным доверием главы региона, так как ему предстоит контролировать триллионные финансовые потоки.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос