В Башкирии ищут нового председателя Счетной палаты

Константин Шагимуратов, бессменный глава Контрольно-счетной палаты Башкирии и человек из ближнего круга Радия Хабирова, досрочно ушел в отставку. Официальная причина — собственное желание

В политическом истеблишменте Башкирии — громкая отставка. 7 июля 2025 года стало известно, что свой пост досрочно покинул председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) республики Константин Шагимуратов. Соответствующее постановление уже подписал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Официальная причина ухода — «письменное заявление об отставке», то есть собственное желание. Депутаты поблагодарили Шагимуратова за добросовестную работу и многолетний труд. Вопрос о назначении нового руководителя ведомства парламент планирует рассмотреть только во время осенней сессии.

Шагимуратов возглавлял КСП с марта 2019 года. Его назначение совпало с приходом к власти Радия Хабирова, и это не случайно. Шагимуратов считается одним из ключевых членов так называемой «красногорской команды» — управленцев, которые работали с Хабировым в подмосковном Красногорске и переехали в Уфу вместе с ним. До своего назначения в КСП он возглавлял избирательную комиссию Красногорска.

За время работы в Башкирии Шагимуратов зарекомендовал себя как эффективный контролер, его даже признавали одним из лучших финансовых контролеров России.