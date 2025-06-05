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В Башкирии хотят узаконить противодронную защиту для предприятий

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Власти Башкирии разрабатывают закон, позволяющий предприятиям самостоятельно устанавливать защиту от беспилотников. Об этом сообщил телеканал UTV.

Инициатива поступила в Курултай республики от депутата Госдумы Ивана Сухарева. По его мнению, организации сегодня слишком часто урезают бюджеты на противодронные системы, что создает серьезные риски.

Особенно актуальна проблема для предприятий оборонки. Однако парламентарий уверен: новые правила должны касаться всех организаций без исключения. Угрозы с воздуха никто не отменял, несмотря на работу военных.

Сухарев подчеркнул, что многие руководители банально жадничают на средствах безопасности. Такая экономия может обернуться катастрофой для целых производств.

Законопроект предусматривает право компаний монтировать защитные комплексы по собственной инициативе. Как именно будет работать механизм, покажет практика применения.

Депутат от ЛДПР настаивает: все усилия Минобороны не гарантируют полной защиты объектов. Частный сектор должен подстраховаться самостоятельно.

бпла курултай
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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