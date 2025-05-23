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В Башкирии хотят лишить иноагентов права создавать СМИ и издательства

©rutube

Курултай Башкирии готовит новый закон против иноагентов — теперь их хотят лишить возможности создавать СМИ и издательства для детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Инициативу планируют отправить в Госдуму уже в мае. Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил идею просто: мол, надо «оградить общество от деструктивного информационного влияния».

По словам спикера, сейчас иноагенты ловко обходят запрет на создание контента для детей. Схема простая: формально газету или издательство регистрирует не сам иноагент, а подставная фирма. Получается, что вроде бы издательство «чистое», а фактически пляшет под дудку заграничного кукловода.

«Это создает риск манипуляции общественным мнением», — считает Толкачев.

Башкирские законодатели всерьез опасаются, что через детские книжки кто-то попытается промыть мозги подрастающему поколению.

законопроект в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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