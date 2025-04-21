В Башкирии хотят легализовать алкогольное мороженое

Сейчас такие товары находятся в «серой зоне» и могут быть доступны детям

Парламентарии Башкирии выступили с инициативой расширить перечень алкогольной продукции, включив в него новые виды товаров, содержащих спирт. Курултай республики направил соответствующий законопроект в Совет законодателей России, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил необходимость изменений тем, что действующий федеральный закон содержит закрытый список алкогольной продукции, не предусматривающий появления новинок. Но время не стоит на месте — на полках магазинов уже появилось мороженое со спиртом, которое юридически находится в «серой зоне».

«Без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка», — подчеркнул Толкачев, указывая на опасность неконтролируемого распространения таких товаров.

Законопроект предлагает внести изменения в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Поправки позволят классифицировать как алкоголь не только традиционные напитки вроде водки, вина, коньяка, пива, сидра и медовухи, но и любые пищевые продукты с содержанием этилового спирта.

Если инициатива пройдет все этапы согласования, производители алкогольного мороженого и подобных товаров будут обязаны соблюдать все требования алкогольного законодательства: получать лицензии, маркировать продукцию, соблюдать ограничения по продаже несовершеннолетним и правила реализации в определенное время.

Пока законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

— С юридической точки зрения инициатива правильная. Действительно существует пробел в законодательстве. Но вопрос в том, как будут определять, что считать алкогольной продукцией. Если в конфетах есть 0,1% спирта, это тоже под запрет попадет? Нужны четкие критерии, — считает Марат Х.

— Толкачев уже 26 лет руководит Курултаем, пора бы ему заняться более важными вопросами. У нас в стране столько проблем, а они мороженое регулируют. Лучше бы цены на продукты контролировали! — пишет Владимир С.

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