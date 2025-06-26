В Бирском районе определили нового главу. Согласно данным администрации муниципалитета, кресло временно исполняющего обязанности руководителя занял Павел Трапезников, который ещё вчера руководил соседним Мишкинским районом.
Чтобы провернуть назначение, для чиновника нашли место в секторе по мобилизационной работе. Уже оттуда местные депутаты смогли выдвинуть его на пост временного управленца. Совет также постановил, что району нужен новый конкурс для выбора уже постоянного главы.
Предшественник Трапезникова, Антон Талалов, покинул свой пост в апреле и, по сообщениям, уехал в Москву заниматься коучингом. Его обязанности временно передали заместителю Андрею Плотникову, которого 26 июня освободили от этой нагрузки и вернули на прежнюю должность.
А первопричиной всей этой суеты стал арест. В середине марта под стражу взяли главу Бирска Викторию Бурдину вместе с её замом. Их обвиняют в получении взяток.
Сам Трапезников — человек с тремя дипломами: учителя иностранных языков, юриста и экономиста. Его карьера началась в 1999 году с должности судебного пристава, после чего он успел потрудиться в налоговой, пенсионном фонде и банковской сфере, а также побывать депутатом в том же Бирском районе.
Нынешние перестановки в Бирске происходят на фоне других заметных событий в муниципалитетах республики. Пока одни решают кадровые вопросы, другие обновляют автопарки. По данным Ньюс-Баш, в июне 2025 года администрации нескольких районов Башкирии, включая Зилаирский и Бурзянский, потратили миллионы бюджетных рублей на закупку китайских внедорожников Haval M6.
Политическая жизнь региона в начале лета вообще богата на инциденты. Например, почти одновременно с бирскими событиями в селе Иглино разгорелся скандал: члена «Единой России» исключили из партии после пьяного дебоша в магазине. Этот случай также получил широкую огласку в местных медиа.
Кто вообще такой этот Павел Трапезников?
Это не случайный человек, а опытный управленец. Ему 48 лет, по образованию, как мы уже указывали выше, он учитель иностранных языков и юрист. До того, как на шесть лет возглавить Мишкинский район, он успел поработать судебным приставом, в налоговой, банках и Пенсионном фонде.
Он что, новичок в Бирском районе?
Как раз наоборот, для него это возвращение на знакомую территорию. До своего назначения главой Мишкинского района в 2019 году Трапезников уже работал в администрации Бирского района на должности заместителя главы. Так что местные проблемы и элиты он знает не понаслышке.
Почему в Башкирии так часто меняются главы районов?
Это не просто череда совпадений, а, похоже, системный подход. Политологи называют это «мэропадом», который стал аналогом федерального «губернаторопада». Глава республики Радий Хабиров не раз говорил, что поддерживает ротацию кадров примерно раз в пять лет, чтобы чиновники не «застаивались» и не отрывались от реальности. Кроме того, долгий статус «и.о.» используют как испытательный срок, чтобы присмотреться к кандидату в деле.
А что теперь будет в Мишкинском районе, откуда он ушёл?
Район без руководства не остался. С 25 июня исполнять обязанности главы там будет Лариса Александрова, которая работала у Трапезникова первым заместителем и отвечала за социальные вопросы и внутреннюю политику. Она будет руководить до тех пор, пока по итогам конкурса не выберут нового постоянного главу.
Зачем его назначили так хитро — через должность по мобилизации?
Это стандартная бюрократическая процедура. Чтобы местный совет депутатов мог назначить человека исполняющим обязанности главы района, этот человек должен быть сотрудником администрации. Трапезникова сначала взяли на вакантную должность в секторе по мобилизационной работе, формально введя его в штат. И уже после этого депутаты смогли законно проголосовать за его кандидатуру на пост временного руководителя.