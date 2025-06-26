В Бирском районе определили нового главу. Согласно данным администрации муниципалитета, кресло временно исполняющего обязанности руководителя занял Павел Трапезников, который ещё вчера руководил соседним Мишкинским районом.

Чтобы провернуть назначение, для чиновника нашли место в секторе по мобилизационной работе. Уже оттуда местные депутаты смогли выдвинуть его на пост временного управленца. Совет также постановил, что району нужен новый конкурс для выбора уже постоянного главы.

Предшественник Трапезникова, Антон Талалов, покинул свой пост в апреле и, по сообщениям, уехал в Москву заниматься коучингом. Его обязанности временно передали заместителю Андрею Плотникову, которого 26 июня освободили от этой нагрузки и вернули на прежнюю должность.

А первопричиной всей этой суеты стал арест. В середине марта под стражу взяли главу Бирска Викторию Бурдину вместе с её замом. Их обвиняют в получении взяток.

Сам Трапезников — человек с тремя дипломами: учителя иностранных языков, юриста и экономиста. Его карьера началась в 1999 году с должности судебного пристава, после чего он успел потрудиться в налоговой, пенсионном фонде и банковской сфере, а также побывать депутатом в том же Бирском районе.

Нынешние перестановки в Бирске происходят на фоне других заметных событий в муниципалитетах республики. Пока одни решают кадровые вопросы, другие обновляют автопарки. По данным Ньюс-Баш, в июне 2025 года администрации нескольких районов Башкирии, включая Зилаирский и Бурзянский, потратили миллионы бюджетных рублей на закупку китайских внедорожников Haval M6.

Политическая жизнь региона в начале лета вообще богата на инциденты. Например, почти одновременно с бирскими событиями в селе Иглино разгорелся скандал: члена «Единой России» исключили из партии после пьяного дебоша в магазине. Этот случай также получил широкую огласку в местных медиа.