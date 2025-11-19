В Башкирии до 60% времени госслужащих освободят с помощью искусственного интеллекта

В Башкирии разработают комплексную программу по внедрению искусственного интеллекта в работу госорганов. Премьер-министр Андрей Назаров сделал соответствующее заявление. Главная цель, по его словам, — это многократное ускорение решения задач, а также высвобождение до 60% рабочего времени сотрудников.

Премьер-министр Андрей Назаров в своих социальных сетях подчеркнул, что искусственный интеллект стал практическим инструментом. Он приносит измеримый экономический эффект. В связи с этим республика ставит перед собой амбициозную задачу. Она намерена войти в число регионов-лидеров, которые успешно применяют ИИ-решения. За реализацию этой инициативы будет отвечать Министерство цифрового развития Башкирии. Ведомство уже получило поручение подготовить детальную «дорожную карту».​

Важно отметить, что новая программа будет опираться на уже существующий опыт. Например, в Башкирии цифровые ассистенты уже помогают гражданам записываться к врачу. Кроме того, интеллектуальные видеосистемы контролируют пожары в лесах и фиксируют нарушения ПДД. Власти также успешно протестировали голосового помощника для сайтов госорганов.​

В рамках новой стратегии правительство планирует запустить целый портфель сервисов. Например, среди анонсированных проектов есть «ИИ офис» для автоматизации документооборота. Также появится система мониторинга хозяйственной деятельности со спутников. Более того, власти внедрят технологии для интеллектуальной обработки документации и анализа фото- и видеоматериалов. Все эти инструменты призваны оптимизировать внутренние процессы и повысить эффективность управления.​

Данная инициатива Башкирии полностью соответствует общероссийскому тренду. Согласно статистике за 2024 год, в регионах РФ запустили более 200 новых проектов с использованием ИИ. При этом 85% субъектов уже внедрили такие решения в свою практику. В качестве успешных примеров можно привести московскую медицинскую платформу «МосМедИИ» или белгородскую систему «Добропчел» для оповещения пчеловодов.​

Цифровизация является одним из ключевых приоритетов для Башкортостана. Ранее портал news-bash.ru сообщал об открытии в Уфе хаба по роботизации. Его цель — ускорить внедрение роботов на промышленных предприятиях. Искусственный интеллект уже активно помогает медикам в диагностике, а также применяется в строительной отрасли. Кроме того, в республике создают уникальную ИИ-систему для молочных ферм. Она способна по поведению животного предсказать болезнь за 3-4 дня до симптомов и автоматически оповестить ветеринара.​