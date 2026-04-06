Уфимский завод УЗНО и его гендиректор попали под украинские санкции

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о включении уфимского «Уральского завода нестандартного оборудования» (УЗНО) в санкционный список. Одновременно персональные ограничения коснулись владельца и генерального директора предприятия Алексея Гладышева.
Санкции предусматривают заморозку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит ресурсов через территорию Украины. Срок действия — десять лет.
Всего в новые списки вошли 42 организации и 33 гражданина России. Москва считает подобные меры незаконными.
В декабре 2025 года Украина уже вводила ограничения против башкирских компаний — тогда под санкции попали «Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Полюс». Условия были схожими: блокировка активов, запрет торговых операций и десятилетний срок действия.
В сентябре 2025 года Япония ввела санкции против стерлитамакского завода «Авангард», входящего в структуру «Ростеха», ограничив предприятию доступ к финансовым услугам и заморозив счета.
4 апреля 2026 года Зеленский подписал отдельные указы о санкциях против структур, снабжающих российский военно-промышленный комплекс. В новые списки включили 26 физических и 31 юридическое лицо — компании, производящие беспилотные системы и авиационные компоненты.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «УЗНО» работает в Уфе с 2015 года. Основное направление — производство приборов для контроля физических величин. В штате числятся 33 сотрудника.