Учитель физики возглавил район в Башкирии

В Дуванском районе Башкирии новый глава. Кресло руководителя занял Айдар Абдуллин — местный житель, прошедший путь от учителя до зама. Рассказываем, кто он

В Дуванском районе сменился глава муниципалитета. Пост теперь занимает Айдар Абдуллин, который до этого курировал в районе социальные вопросы. Решение приняли депутаты на очередном заседании совета, прошедшем накануне.

На собрании присутствовал целый десант чиновников из Уфы, включая начальника управления Главы РБ Юрия Коземаслова и министра туризма Зухру Гордиенко. Бывший руководитель района, Фаиль Мухамадеев, тоже был в зале, передавая дела преемнику.

Абдуллин — человек для района не чужой. Родился и вырос в Дуванском районе. Его карьерный путь — настоящий социальный лифт: от учителя физики в местной гимназии до начальника отделов молодёжи и культуры, а затем и секретаря райсовета.

С 2019 года Абдуллин трудился заместителем главы администрации. А с конца мая этого года уже исполнял обязанности руководителя, так что назначение стало логичным завершением переходного периода.

В своей первой речи на новом посту Айдар Абдуллин ожидаемо отвесил реверансы в сторону республиканского руководства. Он поблагодарил Радия Хабирова и депутатский корпус за высокое доверие и оказанную ему поддержку.

Почему именно Айдар Абдуллин? Это неожиданный выбор? Совсем нет. Это классический пример назначения «своего» кадра, который прошёл все ступени на месте. Абдуллин — местный уроженец, работал учителем, потом в отделах молодёжи и культуры, дослужился до зама по социальным вопросам. Он отлично знает район изнутри. Это полностью укладывается в тренд, о котором говорят эксперты: в Башкирии на руководящие посты всё чаще ставят людей с глубоким пониманием территории, а не «варягов» со стороны. А по каким вообще критериям Глава Башкирии подбирает руководителей районов? Радий Хабиров сам недавно ответил на этот вопрос во время «Прямой линии». Для него главное — это личные качества кандидата, а уже потом профессиональные. По его словам, «злой, но профессиональный человек может много дров наломать», но и «добрый, но бестолковый — тоже ничего хорошего». Так что, судя по всему, Айдар Абдуллин прошёл тест и на человечность, и на компетентность. Это единичная перестановка или часть большой кадровой чистки? Это часть большого процесса обновления. В тот же день сменились руководители ещё в двух районах — Бирском и Мишкинском. Радий Хабиров отмечал, что в республике провели серьёзную работу по омоложению управленческого корпуса. Если раньше средний возраст глав был 53 года, то сейчас он держится в районе 45–46 лет. Так что назначение Абдуллина — это не локальная история, а элемент системной кадровой политики. И как в итоге оценят его работу? Есть какие-то KPI для главы района? Самый главный и негласный показатель эффективности — это количество жалоб от жителей района, которые доходят до Уфы или Москвы. Прямые линии с главой республики и президентом наглядно показывают, где местные власти недорабатывают. Если жители Дуванского района перестанут писать обращения «наверх» по поводу дырявых крыш или отсутствия уличного освещения, значит, Абдуллин на своём месте и справляется с работой.

Кто руководил Дуванским районом