Штрафы за курение в школах Башкортостана увеличат в четыре раза

Госсобрание-Курултай Башкортостана сообщило о принятии в первом чтении законопроекта об увеличении штрафов за курение в школах и детсадах. Инициатива направлена на защиту здоровья детей и борьбу с распространением никотиновой зависимости среди молодежи.

Размер наказания планируют поднять в четыре раза. Вместо нынешних 500-1500 рублей нарушители будут платить от 2000 до 3000 рублей за затяжку на территории образовательных учреждений. Такие меры призваны остановить тех, кто подает дурной пример подрастающему поколению.

Председатель регионального парламента Константин Толкачев привел тревожную статистику. До 60% старшеклассников в России имеют опыт курения, причем большинство впервые попробовали табак именно в стенах школы. Эти цифры заставляют власти искать более действенные способы профилактики.

Особую озабоченность вызывает распространение электронных сигарет среди подростков. Многие школьники считают вейпы безвредной заменой обычным сигаретам, хотя наркологи опровергают это заблуждение. В организм по-прежнему поступают токсичные вещества, просто в другой форме.

Региональные власти уже приравняли электронные сигареты к традиционным и ограничили их использование в общественных местах. Однако для школьной среды требуются более радикальные решения, считает спикер башкирского парламента.

Сейчас профильный комитет Госдумы дорабатывает поправки к документу. После внесения корректировок законопроект поступит на второе чтение, где депутаты примут окончательное решение о судьбе инициативы.

Чем опасны электронные сигареты и почему их приравняли к обычным

Электронные сигареты оказались далеко не безобидной альтернативой обычному курению, как изначально позиционировались производителями. Научные исследования развенчали миф о их безопасности и выявили серьезные угрозы для здоровья.

Основные опасности вейпинга

Поражение дыхательной системы становится главной проблемой для любителей электронных сигарет. Аэрозоль вейпа вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, аналогичную воздействию обычных сигарет. Парадоксально, но пары жидкости без никотина могут привести к еще более сильному повреждению легочной ткани.

Всего через несколько недель регулярного использования вейпа у курильщиков развиваются бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит курильщика и отек легких. Пациенты жалуются на першение в горле, кашель, одышку и затрудненное дыхание даже при минимальной физической нагрузке.

Сердечно-сосудистые нарушения представляют не менее серьезную угрозу. Исследования показывают увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления после употребления электронных сигарет. У вейперов наблюдаются серьезные изменения в состоянии сосудистой системы, которые могут привести к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию когнитивных расстройств, включая деменцию.

Никотиновая зависимость и передозировка

Ученые из Университета Манчестер Метрополитен установили, что люди, использующие электронные сигареты, потребляют больше никотина, чем курильщики обычных сигарет. Главная опасность вейпов заключается в том, что люди чрезмерно увлекаются процессом курения — в отличие от традиционной сигареты, которая оставляет чувство завершенности, вейпы позволяют продолжать процесс в любой обстановке.

Поражение центральной нервной системы как результат передозировки никотина проявляется головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой, общей слабостью. Естественно, электронные сигареты вызывают сильнейшую зависимость, причем чем больше человек применяет вейпы, тем сильнее аддикция.

Токсичные вещества и канцерогены

Основной вред здоровью вейперов наносят химические соединения, содержащиеся в жидкостях для парения — никотин, металлы и пропиленгликоль. Пар, содержащий канцерогены, крайне опасен для организма и может вызывать обострение астмы, пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Природный никотин производители зачастую заменяют химическим, что несет еще большую опасность для организма в сравнении с обычными сигаретами. В долгосрочной перспективе курение вейпов с ароматизаторами может привести к разрушению легких на клеточном уровне.

Угроза для молодежи

Электронные сигареты способствуют приобщению подростков к курению, молодежь является целевой аудиторией производителей. К вейпам прилагаются различные вкусовые добавки, чтобы молодые люди пробовали и экспериментировали, становясь зависимыми от никотина как психоактивного вещества.

Молодые люди могут ошибочно подумать, что вейпинг социально приемлем в общественных местах, видя выдыхающих аэрозоль сверстников. Зачастую они не считают электронные устройства опасными или сопоставимыми по уровню вреда с сигаретами.

Законодательное приравнивание

Госдума приняла закон, который ввел для кальянов, электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий. Минздрав внес соответствующие правки в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака, содержащую термин «электронное средство доставки никотина».

Решение приравнять электронные сигареты к обычным подкреплено позицией ВОЗ о необходимости предотвращать увлечение людей новыми видами табачных изделий. В Минздраве опасаются новой эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.

Весной 2025 года вступил в силу закон о запрете на табакокурение и применение любой никотинсодержащей продукции, включая вейпы. В опросе спикера Госдумы Вячеслава Володина 82% из 265,5 тысяч участников поддержали полный запрет на продажи вейпов и жидкостей для них.