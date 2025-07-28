Депутаты Госсобрания Башкирии предложили в десятки раз увеличить штрафы для родителей, чьи дети садятся за руль без прав. За пьяного подростка-водителя наказание будет ещё жёстче. Инициативу уже отправили на оценку в Москву

В России наблюдается пугающий рост числа несовершеннолетних водителей: если в 2022 году было зафиксировано около 29 тысяч таких случаев, то в 2024-м — уже более 44 тысяч. На фоне этой статистики депутаты Госсобрания Башкирии предложили кардинально ужесточить ответственность для родителей, чьи дети садятся за руль без прав. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Совет законодателей России, пишет РБК-Уфа.

Что предлагают депутаты?

Парламентарии предлагают ввести новую норму в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ей, родителям, которые допустили ребенка к управлению автомобилем, будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если же подросток окажется за рулем в состоянии алкогольного опьянения, наказание для родителей возрастет до 15–30 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, действующие меры неэффективны. Часто родителей привлекают по статье о «неисполнении обязанностей по воспитанию», где штраф составляет всего 100–500 рублей, что не имеет никакого профилактического эффекта.

Зачем новый закон, если уже есть штраф в 30 тысяч?

Ключевой момент, вызвавший споры среди юристов, — это наличие в КоАП РФ статьи 12.7, которая уже предусматривает штраф в 30 000 рублей за «передачу управления» лицу без прав. Именно ее инспекторы ГИБДД применяют сейчас.

Однако, по логике башкирских депутатов, эти нормы наказывают за разные вещи:

Действующая статья (12.7 КоАП РФ): Наказывает за активное действие — когда родитель сам передал ключи от машины ребенку. Доказать такой факт бывает сложно.

Новая инициатива: Призвана наказывать за бездействие и халатность — когда родитель не обеспечил должный контроль, оставил ключи на видном месте и позволил ребенку сесть за руль.

Критики опасаются, что это может привести к двойному наказанию за один проступок, что запрещено законом. Если родитель сам отдал ключи, его действия формально подпадают под обе статьи.

Самих подростков-нарушителей также ждет наказание: с 16 лет им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль отправляется на штрафстоянку.