Салават Хусаинов назначен и.о. председателя Госсобрания Башкирии после смерти Толкачева

В Башкирии 4 мая назначили временного руководителя регионального парламента. Заместитель председателя Госсобрания — Курултая республики Салават Хусаинов будет исполнять обязанности спикера. Об этом сообщает ТАСС.

Хусаинов принял полномочия после того, как в ночь с 3 на 4 мая скончался председатель Госсобрания Константин Толкачев. Ему было 74 года.

Хусаинов избирается депутатом седьмого созыва, возглавляет парламентскую фракцию «Единой России» и входит в президиум регионального политического совета партии.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семье и близким Толкачева. По его словам, покойный тяжело болел последние годы, но держался стойко — как офицер и генерал, никогда не жаловался. Хабиров добавил, что Толкачева похоронят с воинскими почестями.

Константин Толкачев руководил региональным парламентом с апреля 1999 года и шесть раз избирался на пост спикера Госсобрания — Курултая. По данным «Ведомостей», он был заслуженным юристом России и Башкирии, доктором юридических наук и генерал-майором внутренней службы в отставке.

Толкачев перенёс тяжёлое лечение и операцию в московской клинике Бурназяна, однако врачи его спасти не смогли. Политик умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.

Новый исполняющий обязанности спикера Салават Хусаинов — 62-летний депутат. В Курултай он попал в 2020 году, а с 2023 года занимал пост заместителя председателя. До этого, с 2014 по 2020 год, работал вице-мэром Уфы.