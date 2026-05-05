0
6 часов
Политика

Салават Хусаинов назначен и.о. председателя Госсобрания Башкирии после смерти Толкачева

Заместитель председателя Госсобрания Башкирии Салават Хусаинов назначен исполняющим обязанности спикера после гибели Константина Толкачева.
Салават Хусаинов
©Салават Хусаинов / ВКонтакте

В Башкирии 4 мая назначили временного руководителя регионального парламента. Заместитель председателя Госсобрания — Курултая республики Салават Хусаинов будет исполнять обязанности спикера. Об этом сообщает ТАСС.

Хусаинов принял полномочия после того, как в ночь с 3 на 4 мая скончался председатель Госсобрания Константин Толкачев. Ему было 74 года.

Хусаинов избирается депутатом седьмого созыва, возглавляет парламентскую фракцию «Единой России» и входит в президиум регионального политического совета партии.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семье и близким Толкачева. По его словам, покойный тяжело болел последние годы, но держался стойко — как офицер и генерал, никогда не жаловался. Хабиров добавил, что Толкачева похоронят с воинскими почестями.

Константин Толкачев руководил региональным парламентом с апреля 1999 года и шесть раз избирался на пост спикера Госсобрания — Курултая. По данным «Ведомостей», он был заслуженным юристом России и Башкирии, доктором юридических наук и генерал-майором внутренней службы в отставке.

Толкачев перенёс тяжёлое лечение и операцию в московской клинике Бурназяна, однако врачи его спасти не смогли. Политик умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.

Новый исполняющий обязанности спикера Салават Хусаинов — 62-летний депутат. В Курултай он попал в 2020 году, а с 2023 года занимал пост заместителя председателя. До этого, с 2014 по 2020 год, работал вице-мэром Уфы.

Похожие записи
0
04.05.2026
Новости

Председатель Госсобрания Башкирии Толкачев скончался на 74-м году жизни

Константин Толкачев
Константин Толкачев руководил законодательным собранием Башкирии с 1999 года. Он скончался в Москве на 74-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.
0
30.04.2026
Новости

Мэрию Уфы временно возглавил Сергей Кожевников

сергей кожевников
Первый заместитель главы администрации башкирской столицы Сергей Кожевников получил полномочия временного руководителя городской администрации.
0
17.03.2026
Новости

Уроженка Подмосковья может возглавить Контрольно-счётную палату Башкирии

Елена Теняева
Радий Хабиров предложил кандидатуру Елены Теняевой на пост председателя КСП республики. Решение остается за депутатами Курултая.
1
13.03.2026
Новости

Рита Самигуллина вновь возглавила Стерлитамакский район Башкирии

Рита Самигуллина
Совет Стерлитамакского района утвердил Риту Самигуллину на новый срок в должности главы администрации. Радий Хабиров лично поздравил её с назначением.
0
12.03.2026
Новости

В Башкирии назначили главу Татышлинского района: кто такой Ринат Магзумов

герб башкирии
Депутаты Татышлинского района утвердили Рината Магзумова врио главы после отставки Фанура Шайхисламова, переведённого руководить Минкультом Башкирии.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.