Руслан Насретдинов покинул пост руководителя «Единой России» в Башкирии

Руслан Насретдинов официально оставил должность руководителя регионального исполнительного комитета партии в республике. Он возглавлял отделение с 2022 года.

Руслан Насретдинов сложил полномочия руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане. Он занимал эту должность четыре года. Информацию об отставке политик подтвердил лично, объяснив решение переходом к новым проектам.

Уход из исполкома и благодарность Радию Хабирову

Насретдинов подчеркнул, что за время работы в команде руководителя региона получил управленческий опыт, который планирует применить в будущих проектах. Напомним, он возглавил исполком 14 февраля 2022 года, сменив в этом кресле Рустема Ахмадинурова.

Биография Руслана Насретдинова: от РЖД до Курултая

Руслан Насретдинов — уроженец Уфы, родился в 1986 году. Высшее образование получил в Самарском государственном университете путей сообщения. Карьеру начинал в структурах РЖД, затем перешел на партийную работу и в Администрацию Главы РБ.

Несмотря на уход из исполкома, Насретдинов остается действующим депутатом Госсобрания — Курултая республики. В парламенте он курирует вопросы реализации федеральных партийных проектов, таких как «Новая школа» и «Цифровой Башкортостан».

Выборы-2026 и поиск нового главы «Единой России»

Смена руководителя исполкома произошла перед началом активного политического сезона. В сентябре 2026 года в России пройдет Единый день голосования. Новому главе предстоит готовить региональное отделение к выборам.

Имя преемника пока не названо. Процедура назначения нового руководителя исполкома требует согласования с федеральным центром партии и может занять несколько недель. Башкирское отделение «Единой России» остается одним из крупнейших в стране: на выборах Главы Башкортостана в 2024 году партия обеспечила Радию Хабирову победу с результатом 80,21% голосов.