Политика

Руслан Насретдинов покинул пост руководителя «Единой России» в Башкирии

Руслан Насретдинов официально оставил должность руководителя регионального исполнительного комитета партии в республике. Он возглавлял отделение с 2022 года.
Руслан Насретдинов
©Руслан Насретдинов / ВКонтакте

Руслан Насретдинов сложил полномочия руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане. Он занимал эту должность четыре года. Информацию об отставке политик подтвердил лично, объяснив решение переходом к новым проектам.

Уход из исполкома и благодарность Радию Хабирову

Насретдинов подчеркнул, что за время работы в команде руководителя региона получил управленческий опыт, который планирует применить в будущих проектах. Напомним, он возглавил исполком 14 февраля 2022 года, сменив в этом кресле Рустема Ахмадинурова.

Биография Руслана Насретдинова: от РЖД до Курултая

Руслан Насретдинов — уроженец Уфы, родился в 1986 году. Высшее образование получил в Самарском государственном университете путей сообщения. Карьеру начинал в структурах РЖД, затем перешел на партийную работу и в Администрацию Главы РБ.

Несмотря на уход из исполкома, Насретдинов остается действующим депутатом Госсобрания — Курултая республики. В парламенте он курирует вопросы реализации федеральных партийных проектов, таких как «Новая школа» и «Цифровой Башкортостан».

Выборы-2026 и поиск нового главы «Единой России»

Смена руководителя исполкома произошла перед началом активного политического сезона. В сентябре 2026 года в России пройдет Единый день голосования. Новому главе предстоит готовить региональное отделение к выборам.

Имя преемника пока не названо. Процедура назначения нового руководителя исполкома требует согласования с федеральным центром партии и может занять несколько недель. Башкирское отделение «Единой России» остается одним из крупнейших в стране: на выборах Главы Башкортостана в 2024 году партия обеспечила Радию Хабирову победу с результатом 80,21% голосов.

0
12.11.2025
Политика

Глава Башкирии рассказал, где поселится после отставки и чем будет заниматься

глава башкирии радий хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» рассказал, что не собирается покидать республику после завершения карьеры. Он планирует остаться в Уфе с семьей и, возможно, вернуться к преподаванию.
-2
31.10.2025
Новости

«Ушел на покой по уставу»: митрополит Никон покинул пост главы Башкортостанской митрополии, кто его сменил?

Никон с Главой Башкирии
Митрополит Никон, руководивший церковной жизнью Башкирии 35 лет, ушел в отставку. Священный Синод назначил на его место епископа Филарета из Ульяновска.
0
10.10.2025
Новости

Глава Бакалинского района Башкирии Олег Ефимов будет переизбираться на новый срок

Глава администрации Бакалинского района олег ефимов
Олег Ефимов покинул пост главы Бакалинского района из-за окончания контракта. Но уходить не собирается — он снова участвует в конкурсе на эту же должность.
0
11.08.2025
Новости

В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Радмир Исянбаев
Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет.
0
05.08.2025
Новости

Зухра Гордиенко объяснила свой уход с поста министра туризма Башкирии

зухра гордиенко
Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко ушла в отставку, проработав на этом посту чуть больше года. Она сама приняла это решение, назвав его «честным» на фоне громкого коррупционного
0
04.08.2025
Новости

Отставка на фоне скандала: глава Минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко уходит с поста

зухра гордиенко
Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко покинула свой пост. Официальная причина — переход на другую работу. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала и арестов в подведомственной ей структуре.
0
07.07.2025
Политика

В Башкирии ищут нового председателя Счетной палаты

константин шагимуратов
Константин Шагимуратов, бессменный глава Контрольно-счетной палаты Башкирии и человек из ближнего круга Радия Хабирова, досрочно ушел в отставку. Официальная причина — собственное желание
0
24.06.2025
Политика

Павел Трапезников сложил полномочия главы Мишкинского района Башкирии

павел трпаезников
Во вторник, 24 июня, стало известно об отставке руководителя Мишкинского района Башкирии. Павел Трапезников объявил о своем решении через соцсети, оставив интригу вокруг будущих планов.
