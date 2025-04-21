Аэропорт стабильно лидирует среди региональных воздушных ворот России

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам международного аэропорта «Уфа» за выдающиеся трудовые достижения и профессиональные успехи. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано сегодня, 21 апреля.

Уфимская воздушная гавань стабильно удерживает лидирующие позиции в рейтинге региональных аэропортов страны. Её инфраструктура включает две взлётно-посадочные полосы и современный аэродромный комплекс.

Аэровокзальный комплекс башкирской столицы впечатляет масштабами — более 55 тысяч квадратных метров площади с возможностью обслуживать до 2300 пассажиров ежечасно. В 2024 году инфраструктура аэропорта пополнилась новым навесом на привокзальной территории.

— Заслуженная награда! Каждый раз, когда прилетаю в Уфу, поражаюсь, как преобразился аэропорт за последние годы. Современный, удобный, персонал всегда вежливый. Молодцы, так держать! — написал в соцсетях Алексей П.

— Наконец-то! Давно пора было отметить работу нашего аэропорта. Помню, каким он был 10 лет назад и каким стал сейчас — небо и земля! — пишет Дмитрий К.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что авиакомпания «Азимут» запустит регулярное авиасообщение между столицей Башкирии и Горным Алтаем с 3 июня, сообщили представители уфимского аэропорта. Еженедельные рейсы на лайнерах Superjet 100 будут выполняться по вторникам, при этом время в пути составит немногим более трех часов.