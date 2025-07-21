Новым главой Бирского района Башкирии стал Павел Трапезников

В Бирском районе Башкирии появился постоянный руководитель. После череды скандалов и отставок район возглавил 48-летний Павел Трапезников ©соцсети Павла Трапезникова
В Бирском районе Башкирии закончился период безвластия. Депутаты местного совета утвердили в должности нового главу — им стал 48-летний Павел Трапезников, который с конца июня уже руководил районом в статусе и. о. Об этом сообщает РБК Уфа.
Кандидатура Трапезникова была не единственной. За кресло руководителя также боролись директор местного колледжа Екатерина Литвинова и главврач Бирской ЦРБ Айдар Хаматов. Однако депутаты сделали выбор в пользу более опытного управленца.
Новый глава — фигура для района не посторонняя. До того как на шесть лет уйти руководить соседним Мишкинским районом, он уже успел поработать заместителем главы Бирской администрации.
Назначение произошло на фоне громких скандалов, которые буквально обезглавили местную власть. Предшественник Трапезникова, Антон Талалов, тихо ушёл в отставку в апреле 2025 года.
А месяцем ранее силовики задержали главу уже самого города Бирска Викторию Бурдину вместе с её замом. Чиновницу обвинили во взятке и махинациях с продажей исторического здания по заниженной цене. В итоге горсовет уволил её с формулировкой «в связи с утратой доверия».
- Почему назначение Трапезникова называют возвращением? Он местный?
Да, для Бирского района Павел Трапезников — фигура не новая. Он родился в Казахстане, но окончил Бирский педагогический институт, получив специальность учителя английского и французского языков, а затем и юридический факультет БашГУ. Его карьера тесно связана с Бирском: он работал здесь судебным приставом, в налоговой службе, в управлении Пенсионного фонда и руководил офисами нескольких банков. В 2018 году он был назначен заместителем главы администрации Бирского района, так что он хорошо знаком с проблемами и спецификой муниципалитета.
- В чём конкретно обвиняют арестованную главу города Бирска Викторию Бурдину?
Уголовное дело в отношении Виктории Бурдиной и её заместителя включает несколько эпизодов.
Взятка: По версии следствия, в декабре 2024 года чиновница через своего заместителя получила 30 тысяч рублей от подрядчика за подписание актов о приёмке некачественно выполненных работ по благоустройству парка «Соколок».
Махинации с недвижимостью: В июне 2023 года Бурдина подписала договор о продаже исторического здания «Дом Коновалова», являющегося объектом культурного наследия, по заниженной цене — 3,1 млн рублей при рыночной стоимости в 5,8 млн. Позже покупатель перепродал здание уже за 7,2 млн рублей.
На данный момент бывшая чиновница находится в СИЗО, суд продлил ей арест до 13 августа.
- Почему ушёл предыдущий глава района Антон Талалов? Это связано с арестом Бурдиной?
Официальная причина ухода Антона Талалова, который возглавлял район с 2020 года, — «по собственному желанию». Его отставка произошла 15 апреля, примерно через месяц после ареста главы города Виктории Бурдиной. Источники сообщают, что уходу предшествовал «горячий» разговор в правительстве республики. Сейчас, по некоторым данным, бывший чиновник занимается коучингом в Москве.
- Насколько серьёзным был «кадровый голод» в районе?
Кризис власти был очень ощутимым. После ухода Талалова в апреле, обязанности главы района временно исполнял его заместитель по социальным вопросам Андрей Плотников. Затем, в конце июня, чтобы назначить Павла Трапезникова исполняющим обязанности, его пришлось временно трудоустроить в сектор мобилизационной работы администрации, так как он приходил с поста главы другого района. Таким образом, за несколько месяцев в районе сменилось три руководителя, что создавало нестабильность в управлении.
- Этот «мэропад» затронул только Бирский район?
Нет, это часть более широкой тенденции в Башкирии в 2025 году. Практически одновременно с Бирским районом главы покинули свои посты в Абзелиловском районе и городе Белебее, а глава ЗАТО Межгорье стал фигурантом уголовного дела о присвоении бюджетных средств. Руководство республики объясняет эту активную ротацию разными обстоятельствами, но она свидетельствует о серьёзных кадровых перестановках на муниципальном уровне.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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