Новым главой Бирского района Башкирии стал Павел Трапезников

В Бирском районе Башкирии появился постоянный руководитель. После череды скандалов и отставок район возглавил 48-летний Павел Трапезников

В Бирском районе Башкирии закончился период безвластия. Депутаты местного совета утвердили в должности нового главу — им стал 48-летний Павел Трапезников, который с конца июня уже руководил районом в статусе и. о. Об этом сообщает РБК Уфа.

Кандидатура Трапезникова была не единственной. За кресло руководителя также боролись директор местного колледжа Екатерина Литвинова и главврач Бирской ЦРБ Айдар Хаматов. Однако депутаты сделали выбор в пользу более опытного управленца.

Новый глава — фигура для района не посторонняя. До того как на шесть лет уйти руководить соседним Мишкинским районом, он уже успел поработать заместителем главы Бирской администрации.

Назначение произошло на фоне громких скандалов, которые буквально обезглавили местную власть. Предшественник Трапезникова, Антон Талалов, тихо ушёл в отставку в апреле 2025 года.

А месяцем ранее силовики задержали главу уже самого города Бирска Викторию Бурдину вместе с её замом. Чиновницу обвинили во взятке и махинациях с продажей исторического здания по заниженной цене. В итоге горсовет уволил её с формулировкой «в связи с утратой доверия».