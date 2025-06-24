Павел Трапезников сложил полномочия главы Мишкинского района Башкирии

Во вторник, 24 июня, стало известно об отставке руководителя Мишкинского района Башкирии. Павел Трапезников объявил о своем решении через соцсети, оставив интригу вокруг будущих планов.

Чиновник подвел черту под шестилетним периодом управления муниципалитетом. Он поблагодарил команду за совместную работу и отметил сложности минувших лет. Трапезников назвал этот этап важной вехой биографии, которую будет вспоминать с теплотой.

49-летний управленец родом из казахстанского Балхаша получил педагогическое образование в Бирске, затем отучился на юриста в БашГУ. Карьерный путь начинал приставом-исполнителем, работал в налоговой службе и Пенсионном фонде.

Совет района уже определил временного руководителя. С 25 июня обязанности главы возложены на первого заместителя Ларису Александрову, курирующую социальную сферу. Она останется на посту до завершения конкурсных процедур.

Решение официально опубликовано на муниципальном сайте и размещено на информационных стендах администрации. Трапезников намекнул на предстоящую новую должность, но конкретику не раскрыл.

В 2025 году в Башкирии произошла настоящая кадровая чехарда среди глав районных администраций. Несколько руководителей муниципалитетов покинули свои посты по разным причинам.

Список отставок глав районов

Ильдар Нафиков из Абзелиловского района подал в отставку по собственному желанию в апреле. Временно его обязанности исполняет первый заместитель Руслан Халилов до проведения конкурсных процедур.

Антон Талалов покинул пост главы Бирского района также в апреле 2025 года. Депутаты районного совета приняли его отставку по собственному желанию. Врио главы назначен Андрей Плотников, работавший заместителем по социальным вопросам.

Скандальные отставки городских глав

Параллельно с районными руководителями свои посты покинули и главы городов. Сергей Караберов досрочно ушел в отставку с поста мэра Белебея, не раскрывая причин решения.

Виктория Бурдина, глава Бирска, была задержана в марте по подозрению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ней арестован заместитель Сергей Гайтанов.

Сергей Мочалов, глава администрации ЗАТО Межгорье, стал фигурантом уголовного дела о присвоении 140 тысяч рублей из городского бюджета. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.