Мишкинский район Башкирии возглавила бывшая учительница

Мишкинский район Башкирии официально возглавила Лариса Александрова. Решение о её назначении приняли местные депутаты

Лариса Александрова официально вступила в должность главы администрации Мишкинского района Башкирии. Её кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного Совета на заседании 30 июля 2025 года.

До этого момента, с конца июня, 52-летняя Лариса Александрова работала в статусе исполняющей обязанности. Она заняла этот пост после того, как предыдущий руководитель, Павел Трапезников, перешел на аналогичную должность в более крупный, Бирский район. Глава Башкирии Радий Хабиров, объявляя о назначении, напутствовал нового руководителя короткой фразой: «Лариса Геннадьевна, рулите!».

Лариса Александрова является уроженкой села Мишкино. Она окончила Бирский государственный педагогический институт и начинала свою карьеру как учитель русского языка и литературы, а позже работала заместителем директора школы.

Её путь в административной работе начался с должности заведующей отделом ЗАГС, затем она возглавляла архивный отдел районной администрации. С 2015 года занималась кадровыми и социальными вопросами, дослужившись до поста первого заместителя главы.