Глава минпрома Башкирии будет искать себе помощников на стороне. Министерство опубликовало проект о внештатных советниках, которых можно будет привлекать к работе.

Хочешь стать советником министра? Легко! Нужно всего лишь быть россиянином, иметь высшее образование и заполнить анкету. Дальше — как в лотерее: повезёт-не повезёт. Решать будет сам министр.

А работы у таких советников будет немало: анализировать законы (и наши, и зарубежные), готовить справки, помогать с организацией встреч и форумов. Плюс — общаться с властями и прессой.

Самое интересное: все эти специалисты будут работать «на общественных началах». То есть, бесплатно. Никакого госслужащего статуса — только почёт и уважение.

Видимо, в министерстве решили, что бесплатный совет дороже денег. Или бюджет совсем опустел? Интересно, найдутся ли желающие трудиться за идею и строчку в резюме…