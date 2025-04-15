Мэр башкирского Белебея покинул должность спустя год после назначения

Причины ухода чиновник не раскрыл

Глава администрации Белебея Сергей Караберов сообщил о своей отставке. Информацию он разместил на личных страницах в соцсетях во вторник, 15 апреля.

Чиновник не указал причин решения покинуть пост. В обращении он поблагодарил жителей города, коллег и работников ЖКХ за сотрудничество. Период работы на посту главы администрации чиновник охарактеризовал как «самые яркие и наполненные интересными задачами» дни.

На должности главы Белебея Караберов находился чуть больше года — с марта 2024 года. Совет Белебея назначил временно исполняющей обязанности руководителя администрации Татьяну Зубову, ранее занимавшую пост заместителя.

— Вы очень смелый! Возглавить город в такое непростое время и держать здесь порядок — это очень сильно. Теперь Ваше Имя вписано в историю города. Пришло время писать новую главу! Приезжайте в гости, — отреагировала на новость в соцсетях пользователь Эльвира Д.

— Благодарю за работу Сергей Фёдорович. Желаю успехов и удачи в новом направлении деятельности! – отметил Рустем Ю.

— Ваша должность была не очень легкая, искренне жалко! Вы сделали много хорошего для города!!!! Пусть все дальше складывается еще лучше!!! – пожелала Элмира К.

— Искренне жаль, что уезжаете. Но тем не менее жизнь движется вперёд. Желаю вам плодотворной работы на новом месте и просьба не забывайте родной город – пишет Финя Н.

Ранее в администрации Бирского района сменилось руководство — Антон Талалов, занимавший пост главы с 2020 года, покинул должность, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Районный совет уже утвердил отставку чиновника, который пока воздерживается от публичных комментариев относительно причин своего ухода.