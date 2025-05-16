Мелеуз обрел нового мэра. 51-летний Олег Воробьев официально возглавил городскую администрацию — об этом сообщает сайт горсовета.

Воробьев — коренной мелеузовец, родившийся здесь в 73-м. Мужчина с богатым опытом: сначала выучился на ракетчика (окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное училище), а потом добавил в копилку дипломы по госуправлению и технологиям.

Начинал чиновник карьеру аппаратчиком-слесарем, потом преподавал в местном техникуме, успел поработать и по мобилизационной части в районной администрации, и замдиректора в «Тепловых сетях», и даже экспертом в Ростехнадзоре.

До февраля этого года Воробьев скромно трудился главным специалистом в отделе ЖКХ, пока его не повысили до врио главы. И вот — полноценное назначение.

Кресло досталось ему после Рамиля Гайсина (тоже временного руководителя) и Азамата Хасанова, который руководил городом почти 4 года и ушёл «по собственному» в октябре.