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Мелеуз получил нового мэра

©Администрация городского поселения город Мелеуз

Мелеуз обрел нового мэра. 51-летний Олег Воробьев официально возглавил городскую администрацию — об этом сообщает сайт горсовета.

Воробьев — коренной мелеузовец, родившийся здесь в 73-м. Мужчина с богатым опытом: сначала выучился на ракетчика (окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное училище), а потом добавил в копилку дипломы по госуправлению и технологиям.

Начинал чиновник карьеру аппаратчиком-слесарем, потом преподавал в местном техникуме, успел поработать и по мобилизационной части в районной администрации, и замдиректора в «Тепловых сетях», и даже экспертом в Ростехнадзоре.

До февраля этого года Воробьев скромно трудился главным специалистом в отделе ЖКХ, пока его не повысили до врио главы. И вот — полноценное назначение.

Кресло досталось ему после Рамиля Гайсина (тоже временного руководителя) и Азамата Хасанова, который руководил городом почти 4 года и ушёл «по собственному» в октябре.

Мелеуз назначения в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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