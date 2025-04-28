Курултай Башкирии принял закон о запрете усыновления детей иностранцами из стран со сменой пола

Поправки в Семейный кодекс РБ уже направлены на подпись главе региона

Курултай Башкирии принял закон, который запрещает гражданам стран с легализованной сменой пола усыновлять детей из республики. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального парламента.

Теперь иностранцы из государств, где разрешены гендерные трансформации, не смогут становиться ни усыновителями, ни опекунами, ни попечителями для башкирских детей. Поправки внесены в статьи 121 и 139 Семейного кодекса республики и уже направлены на подпись главе региона.

Спикер Курултая Константин Толкачев объяснил инициативу заботой о психологической безопасности детей. По его словам, отдавая ребёнка в новую семью, власти должны быть уверены, что он будет расти в здоровом окружении.

Константин Толкачев Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан "Гендерные эксперименты, которые разрешены в некоторых странах на государственном уровне, могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние и самоидентичность ребёнка".

Парламентарий также отметил, что дети должны воспитываться в соответствии с традиционными семейными ценностями — это необходимое условие для их нормального развития и благополучия.

— А какого лешего вообще разрешено иностранцам усыновлять детей? – задается вопросом Ilsur.

— А сегодня может не быть такого закона в стране, где можно менять пол, а завтра примут такой закон? Было бы лучше вообще не разрешать усыновлять детей в другие страны, — пишет Рая.

— Российских детей должны усыновить только в России, — считает Гульнара Г.

Ранее региональные депутаты предложили внести алкогольное мороженое в список спиртосодержащей продукции. Законопроект направлен в Совет законодателей России для предотвращения попадания спиртных десертов в руки детей