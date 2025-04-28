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Курултай Башкирии принял закон о запрете усыновления детей иностранцами из стран со сменой пола

Поправки в Семейный кодекс РБ уже направлены на подпись главе региона
курултай башкирии
©rutube

Курултай Башкирии принял закон, который запрещает гражданам стран с легализованной сменой пола усыновлять детей из республики. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального парламента.

Теперь иностранцы из государств, где разрешены гендерные трансформации, не смогут становиться ни усыновителями, ни опекунами, ни попечителями для башкирских детей. Поправки внесены в статьи 121 и 139 Семейного кодекса республики и уже направлены на подпись главе региона.

Спикер Курултая Константин Толкачев объяснил инициативу заботой о психологической безопасности детей. По его словам, отдавая ребёнка в новую семью, власти должны быть уверены, что он будет расти в здоровом окружении.

Константин Толкачев
Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
"Гендерные эксперименты, которые разрешены в некоторых странах на государственном уровне, могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние и самоидентичность ребёнка".

Парламентарий также отметил, что дети должны воспитываться в соответствии с традиционными семейными ценностями — это необходимое условие для их нормального развития и благополучия.

— А какого лешего вообще разрешено иностранцам усыновлять детей? – задается вопросом Ilsur.

— А сегодня может не быть такого закона в стране, где можно менять пол, а завтра примут такой закон? Было бы лучше вообще не разрешать усыновлять детей в другие страны, — пишет Рая.

— Российских детей должны усыновить только в России, — считает Гульнара Г.

Ранее региональные депутаты предложили внести алкогольное мороженое в список спиртосодержащей продукции. Законопроект направлен в Совет законодателей России для предотвращения попадания спиртных десертов в руки детей

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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