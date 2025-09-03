Кресло и.о. мэра Бирска занял бывший уфимский чиновник

Уфимский управленец Юрий Иванов теперь и.о. мэра Бирска. Он пришёл в город после коммунального коллапса и коррупционных скандалов.

С 3 сентября у Бирска новый временный руководитель. Исполнять обязанности главы города будет Юрий Иванов, сообщили в администрации Бирского района. Его кандидатуру согласовал местный Совет депутатов.

Новый назначенец — человек для республики неслучайный. До этого он заведовал службой благоустройства в Октябрьском районе Уфы, успел поработать в финансовом управлении бирской администрации и даже в Минфине Башкирии.

Карьерный путь чиновника довольно разнообразен. Кроме финансовых ведомств, он руководил местным филиалом «Башавтотранса». Ему сейчас 50 лет.

А участок действительно проблемный. Иванов принимает хозяйство, которое, по словам местных, полгода утопало в грязи. Улицы вычистили только к недавнему визиту главы региона, что вызвало иронические комментарии горожан.

Но мусор на улицах — лишь верхушка айсберга. Летом 2025 года ситуация с водоснабжением в частном секторе обострилась настолько, что глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал личный доклад по этому делу.

Вдобавок ко всему, новый мэр заходит в администрацию с подмоченной репутацией. Незадолго до его назначения был уволен и осуждён бывший заместитель главы города за посредничество во взятке. Так что Иванову придётся не только чинить трубы, но и восстанавливать доверие к власти.