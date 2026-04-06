Константин Климин стал и.о. министра торговли и услуг Башкирии — кто он такой

Константин Климин возглавил ведомство вместо Азата Аскарова, который переезжает в Москву.

Кадровые изменения в Министерстве торговли и услуг Башкирии объявили 6 апреля на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой. Новым исполняющим обязанности министра стал Константин Климин — до назначения он представлял регион в Торгпредстве России в Беларуси, а ранее руководил АНО «Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-Группа» в Республике Беларусь.

Азат Аскаров переезжает в Москву. О новом месте его работы пока ничего неизвестно. В министерстве он прошёл путь от первого заместителя до главы ведомства, а в разные годы руководил представительством республики в Узбекистане.

Климину 47 лет, он родился и вырос в Уфе. За плечами — Уфимский технологический институт сервиса и аспирантура Башкирской академии государственной службы и управления.

Азат Аскаров возглавил Министерство торговли и услуг Башкирии в феврале 2025 года — на место Алексея Гусева, ушедшего по собственному желанию. Гусев перешёл на должность советника главы республики по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом на общественных началах.

Между тем в 2025 году через Министерство торговли и услуг Башкортостана бесплатную правовую помощь по вопросам защиты прав потребителей получили около 800 жителей, обратившихся в ведомство. Специалисты подготовили 135 документов правового характера — исковых заявлений и претензий.