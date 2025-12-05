0
13 минут
Политика

Хабиров утвердил новые правила ведения соцсетей госорганами Башкортостана

Глава Башкирии утвердил новые правила для официальных страниц госорганов в соцсетях и мессенджерах, включая Telegram и Max.
мессенджер max на смартфоне
©Ньюс-Баш

Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил новый порядок ведения официальных аккаунтов государственных органов республики и подведомственных учреждений в социальных сетях и мессенджерах. Документ заменяет распоряжение 2020 года и адаптирует цифровые коммуникации властей под актуальные платформы — «Одноклассники», «ВКонтакте», Max и Telegram. Об этом пишет РБК-Уфа. Муниципалитетам рекомендовано принять собственные акты, чтобы закрепить требования на местах.

Содержание
  1. Регулярность и стиль публикаций
  2. Безопасность и прозрачность
  3. Поддержка и модерация

Регулярность и стиль публикаций

Каждый госорган назначает ответственных за ведение страниц. Им предписано публиковать минимум три поста в неделю — для регулярного информирования граждан.Тексты должны соответствовать стилистике соцсетей: живой понятный язык без канцеляризмов. Вместо потока пресс-релизов — активное использование новых функций платформ: приложений, виджетов, динамичных обложек.

Безопасность и прозрачность

Ответственным за аккаунты предписано использовать сложные пароли и менять их ежеквартально. Это снижает риски взлома. Список всех официальных страниц и каналов каждого госоргана размещается на его сайте. Граждане смогут проверить подлинность аккаунта и не попасть на фейковые каналы.

Поддержка и модерация

Группа управления соцкоммуникациями Центра управления регионом (ЦУР) Башкортостана окажет методическую и техническую помощь ведомствам: выстроит информкампании, подскажет по форматам и инструментам. Она же отвечает за рекомендации по единой информполитике. ЦУР займётся модерацией комментариев, нарушающих закон, — удалением противоправного контента. Пользователей смогут блокировать за спам, оскорбления и нецензурные выражения.

