В Башкирии всерьёз готовятся к возможным атакам беспилотников на День Победы. Об этом стало известно после заседания антитеррористической комиссии в Доме Республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Радий Хабиров собрал всех силовиков и министров региона, чтобы лично проконтролировать подготовку к праздникам. И разговор был не о фейерверках.

Главный фокус — защита от атак дронов. В республике опасаются провокаций во время массовых мероприятий, особенно когда на улицы выйдут тысячи участников «Бессмертного полка».

Радий Фаритович Хабиров Глава Республики Башкортостан - Мы должны быть готовы к оперативному реагированию на любую ситуацию.

Силовики уже утвердили дополнительные меры безопасности и схему взаимодействия на случай ЧП.

А ведь Башкирия — это крупный промышленный центр с нефтеперерабатывающими заводами. В центре понимают, что регион может стать лакомым куском для диверсантов. Готовимся к 9 Мая с оглядкой на небо.