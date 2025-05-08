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Хабиров усиливает защиту Башкирии к 9 мая

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В Башкирии всерьёз готовятся к возможным атакам беспилотников на День Победы. Об этом стало известно после заседания антитеррористической комиссии в Доме Республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Радий Хабиров собрал всех силовиков и министров региона, чтобы лично проконтролировать подготовку к праздникам. И разговор был не о фейерверках.

Главный фокус — защита от атак дронов. В республике опасаются провокаций во время массовых мероприятий, особенно когда на улицы выйдут тысячи участников «Бессмертного полка».

Радий Фаритович Хабиров
Глава Республики Башкортостан
- Мы должны быть готовы к оперативному реагированию на любую ситуацию.

Силовики уже утвердили дополнительные меры безопасности и схему взаимодействия на случай ЧП.

А ведь Башкирия — это крупный промышленный центр с нефтеперерабатывающими заводами. В центре понимают, что регион может стать лакомым куском для диверсантов. Готовимся к 9 Мая с оглядкой на небо.

Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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