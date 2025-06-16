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Хабиров укрепил влияние в Башкирии несмотря на медийный спад

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало свежий табель о рангах российских губернаторов. Согласно майскому исследованию, глава Башкирии сумел немного улучшить свои показатели.

Радий Хабиров переместился на 18-ю строчку, тогда как в апреле находился на 19-й. Аналитики присвоили ему 6,51 балл, что позволило закрепиться в элитной группе руководителей с «очень сильным влиянием».

Однако картина не так однозначна, если копнуть глубже. В медийном поле, по данным компании «Медиалогия», позиции главы республики за тот же май слегка просели. Там он потерял сразу четыре пункта в общероссийском зачёте, опустившись на 17-е место.

Правда, в пределах Приволжского федерального округа Хабиров всё ещё держит уверенное второе место. Опережает его только бессменный лидер из соседнего Татарстана Рустам Минниханов.

Позиции руководителя Башкирии в этом году — словно качели. Весной, например, в «Национальном рейтинге губернаторов» он занимал 22-е место, что тоже считалось зоной лидеров. Динамика постоянно меняется.

медиарейтинг Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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