Хабиров укрепил влияние в Башкирии несмотря на медийный спад

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало свежий табель о рангах российских губернаторов. Согласно майскому исследованию, глава Башкирии сумел немного улучшить свои показатели.

Радий Хабиров переместился на 18-ю строчку, тогда как в апреле находился на 19-й. Аналитики присвоили ему 6,51 балл, что позволило закрепиться в элитной группе руководителей с «очень сильным влиянием».

Однако картина не так однозначна, если копнуть глубже. В медийном поле, по данным компании «Медиалогия», позиции главы республики за тот же май слегка просели. Там он потерял сразу четыре пункта в общероссийском зачёте, опустившись на 17-е место.

Правда, в пределах Приволжского федерального округа Хабиров всё ещё держит уверенное второе место. Опережает его только бессменный лидер из соседнего Татарстана Рустам Минниханов.