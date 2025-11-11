0
24 минуты
Политика

Хабиров рассказал, на кого работает в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии заявил, что не принадлежит ни к одному клану и служит только президенту России. Он также рассказал о кадровой политике, упомянув, что людей в аппарат правительства иногда набирают по объявлениям.
Радий Хабиров
©пресс-служба главы Башкирии
Содержание
  1. Служба президенту, а не кланам
  2. Кадры: от «вечных» до набора по объявлению
  3. Борьба с элитами и партнёрство с «Роснефтью»

Служба президенту, а не кланам

В ходе прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров сделал заявление о своей политической принадлежности. По его словам, он не входит ни в какие клановые структуры республики и не лоббирует их интересы, а единственным начальником для себя считает Владимира Путина.

Радий Фаритович Хабиров
Глава Республики Башкортостан
– Ни к какому клану я не принадлежу. В минуты слабости говорю, что нужно к какому-то клану обратиться. Я служу президенту России.

Политик уточнил, что такая позиция обеспечивает ему возможность спокойно управлять регионом.  Отношения с крупными корпорациями, вроде «Роснефти», он охарактеризовал как партнёрские и взаимовыгодные, назвав это «постоянным диалогом по деньгам».

Кадры: от «вечных» до набора по объявлению

Касательно своей команды, руководитель региона отметил, что основной костяк в муниципалитетах сохраняется еще со времен предыдущих глав республики. Хабиров с иронией добавил, что некоторые из этих чиновников, работавшие еще при Муртазе Рахимове, вероятно, «переживут» и его самого, выполняя важную, хоть и незаметную работу.

В то же время с набором молодёжи всё не так просто. Глава республики процитировал руководителя аппарата правительства Азамата Абдрахманова, который сообщил, что новых сотрудников приходится искать «по объявлению».

Борьба с элитами и партнёрство с «Роснефтью»

Еще в начале своего руководства Хабиров обещал «разорвать все кланы в Башкортостане», давая понять, что намерен покончить с кумовством и региональными элитными группировками.

Взаимоотношения с «Роснефтью» — еще один ключевой аспект политики Хабирова. Сотрудничество с нефтяным гигантом, контролирующим «Башнефть», строится на основе соглашений, подписанных еще в 2017 и обновленных в 2022 году. Документы предполагают совместную реализацию промышленных и социальных проектов.

