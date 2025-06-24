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Депутаты Госсобрания Башкирии во втором чтении приняли поправки в Конституцию региона. Пакет из 19 изменений в основной закон республики внес глава региона Радий Хабиров, сообщает РБК-Уфа.
Самое громкое нововведение касается расширения властных полномочий губернатора. Теперь Хабиров сможет объявлять выговоры и предупреждения главам муниципалитетов, отстранять их от работы и требовать отставки. Фактически это означает прямое подчинение местной власти региональной вертикали.
Курултай также получил дополнительные рычаги воздействия. Парламентарии смогут контролировать исполнение республиканских законов и выносить вотумы недоверия премьеру с вице-премьерами. Депутаты будут заслушивать отчеты муниципальных органов власти.
Молодежная общественная палата при Госсобрании обретает право законодательной инициативы по профильным вопросам. Это расширяет возможности участия молодых активистов в политическом процессе.
Поправки также ужесточают требования к кандидатам в депутаты. Теперь в Конституции прописано, что народным избранником может стать только российский гражданин старше 21 года без двойного гражданства и зарубежного вида на жительство.
Инициатива направлена на приведение республиканского основного закона в соответствие с федеральным законодательством о публичной власти. Первое чтение поправок состоялось в мае этого года.
Зачем вообще понадобились новые поправки в Конституцию Башкирии?
Поправки были нужны, чтобы привести республиканский основной закон в полное соответствие с федеральными правилами. Москва требует, чтобы регионы играли по единым правилам, и Башкирия не стала исключением. По словам спикера Курултая, это связано с законом «Об общих принципах организации публичной власти», который диктует новую модель отношений центра и субъектов.
Как изменится жизнь обычных жителей из-за этих изменений?
Для большинства жителей перемены почувствуются скорее опосредованно: вертикаль власти станет жёстче, а муниципалитеты — послушнее. Ожидается, что решения по местным вопросам будут приниматься быстрее, но и самостоятельности у местных властей станет меньше. Похожие реформы в других регионах привели к ускорению исполнения федеральных программ, но снизили влияние местных инициатив.
Почему ужесточили требования к кандидатам в депутаты?
Теперь в депутаты можно только с российским паспортом, без двойного гражданства и иностранного вида на жительство, старше 21 года и с чистой биографией. Это сделано, чтобы исключить «двойное дно» и обеспечить лояльность избранников — мол, чтобы никто не метался между двумя креслами и не держал запасной аэродром за границей.
Есть ли примеры похожих реформ в других регионах?
Да, Башкирия не первая и не последняя. Аналогичные поправки уже прошли в Алтае и ряде других субъектов, где губернаторы получили полный контроль над муниципалитетами. Это общероссийский тренд последних лет — регионы синхронизируют свои конституции с федеральными законами.
А что думают эксперты о таких изменениях?
Эксперты называют происходящее частью кампании по построению «вертикали власти». По их мнению, формально речь идёт о приведении законов в порядок, но по сути — о централизации и сокращении самостоятельности на местах. Некоторые считают, что новые механизмы контроля работают скорее как социальные лифты для лояльных, чем как реальная демократия.
Как принимались эти поправки? Было ли общественное обсуждение?
Официально проект вносился главой региона, проходил парламентские слушания и обсуждался в профильных комитетах. В 1993 году, когда принималась первая Конституция, обсуждение было бурным и публичным, сейчас — куда спокойнее: публичных дебатов почти не было, всё прошло в рабочем режиме.
Можно ли будет оспорить эти нововведения в суде?
Да, изменения в Конституцию субъекта можно оспорить в Конституционном Суде России, если они противоречат федеральному закону или Конституции РФ. Но практика показывает: если поправки уже приведены в соответствие с федеральными нормами, шансов на отмену почти нет.
Какой исторический опыт есть у Башкирии по изменению своей Конституции?
Башкирия меняла Конституцию не раз: после принятия в 1993 году поправки вносились в 2002, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 и 2021 годах. Чаще всего это происходило из-за необходимости подогнать республиканский закон под федеральные требования. В 90-х обсуждения были жаркими, а сейчас — всё больше техническое согласование.
Когда официально вступят в силу новые правила?
По закону, изменения начинают работать через десять дней после официального опубликования. Так что ждать осталось недолго — ориентировочно, в начале июля 2025 года новые нормы уже будут действовать.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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