Депутаты Госсобрания Башкирии во втором чтении приняли поправки в Конституцию региона. Пакет из 19 изменений в основной закон республики внес глава региона Радий Хабиров, сообщает РБК-Уфа.

Самое громкое нововведение касается расширения властных полномочий губернатора. Теперь Хабиров сможет объявлять выговоры и предупреждения главам муниципалитетов, отстранять их от работы и требовать отставки. Фактически это означает прямое подчинение местной власти региональной вертикали.

Курултай также получил дополнительные рычаги воздействия. Парламентарии смогут контролировать исполнение республиканских законов и выносить вотумы недоверия премьеру с вице-премьерами. Депутаты будут заслушивать отчеты муниципальных органов власти.

Молодежная общественная палата при Госсобрании обретает право законодательной инициативы по профильным вопросам. Это расширяет возможности участия молодых активистов в политическом процессе.

Поправки также ужесточают требования к кандидатам в депутаты. Теперь в Конституции прописано, что народным избранником может стать только российский гражданин старше 21 года без двойного гражданства и зарубежного вида на жительство.

Инициатива направлена на приведение республиканского основного закона в соответствие с федеральным законодательством о публичной власти. Первое чтение поправок состоялось в мае этого года.