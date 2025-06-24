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Хабиров получил право наказывать мэров, а депутаты — увольнять министров. Что изменилось в Конституции Башкирии

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Депутаты Госсобрания Башкирии во втором чтении приняли поправки в Конституцию региона. Пакет из 19 изменений в основной закон республики внес глава региона Радий Хабиров, сообщает РБК-Уфа.

Самое громкое нововведение касается расширения властных полномочий губернатора. Теперь Хабиров сможет объявлять выговоры и предупреждения главам муниципалитетов, отстранять их от работы и требовать отставки. Фактически это означает прямое подчинение местной власти региональной вертикали.

Курултай также получил дополнительные рычаги воздействия. Парламентарии смогут контролировать исполнение республиканских законов и выносить вотумы недоверия премьеру с вице-премьерами. Депутаты будут заслушивать отчеты муниципальных органов власти.

Молодежная общественная палата при Госсобрании обретает право законодательной инициативы по профильным вопросам. Это расширяет возможности участия молодых активистов в политическом процессе.

Поправки также ужесточают требования к кандидатам в депутаты. Теперь в Конституции прописано, что народным избранником может стать только российский гражданин старше 21 года без двойного гражданства и зарубежного вида на жительство.

Инициатива направлена на приведение республиканского основного закона в соответствие с федеральным законодательством о публичной власти. Первое чтение поправок состоялось в мае этого года.

Зачем вообще понадобились новые поправки в Конституцию Башкирии?
Как изменится жизнь обычных жителей из-за этих изменений?
Почему ужесточили требования к кандидатам в депутаты?
Есть ли примеры похожих реформ в других регионах?
А что думают эксперты о таких изменениях?
Как принимались эти поправки? Было ли общественное обсуждение?
Можно ли будет оспорить эти нововведения в суде?
Какой исторический опыт есть у Башкирии по изменению своей Конституции?
Когда официально вступят в силу новые правила?
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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