Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии готовят поправки в закон «О муниципальной службе», которые должны открыть двери в чиновничьи кабинеты для участников спецоперации. Инициатива призвана освежить кадровый состав на местах.

Идея в том, чтобы дать шанс тем, кто, по словам спикера парламента Константина Толкачева, на деле доказал свою ответственность и дисциплину. Он считает, что опыт этих людей сейчас особенно нужен республике.

Для этого планируется смягчить квалификационные требования. Речь идёт о снижении планки по уровню образования, профессиональному стажу и опыту работы для некоторых должностей в органах местного самоуправления. Это расширит круг потенциальных кандидатов на госслужбу.

Константин Толкачев пояснил, что такие люди продемонстрировали умение работать в команде и добиваться поставленных целей. По его мнению, их привлечение поможет усилить кадровый состав в администрациях по всей республике и повысить эффективность их работы.

Новый законопроект, как ожидается, не только поможет ветеранам найти себя в мирной жизни, но и станет социальным лифтом. Власти считают, что боевой опыт может быть успешно применён в решении муниципальных задач.

По данным Минтруда Башкирии на март 2025 года, из 322 демобилизованных участников СВО, искавших работу, трудоустроен был 171 человек. Кроме того, в мае этого года для ветеранов ввели преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращениях в компаниях.