0
9 часов
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
курултай башкирии
©rutube

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии готовят поправки в закон «О муниципальной службе», которые должны открыть двери в чиновничьи кабинеты для участников спецоперации. Инициатива призвана освежить кадровый состав на местах.

Идея в том, чтобы дать шанс тем, кто, по словам спикера парламента Константина Толкачева, на деле доказал свою ответственность и дисциплину. Он считает, что опыт этих людей сейчас особенно нужен республике.

Для этого планируется смягчить квалификационные требования. Речь идёт о снижении планки по уровню образования, профессиональному стажу и опыту работы для некоторых должностей в органах местного самоуправления. Это расширит круг потенциальных кандидатов на госслужбу.

Константин Толкачев пояснил, что такие люди продемонстрировали умение работать в команде и добиваться поставленных целей. По его мнению, их привлечение поможет усилить кадровый состав в администрациях по всей республике и повысить эффективность их работы.

Новый законопроект, как ожидается, не только поможет ветеранам найти себя в мирной жизни, но и станет социальным лифтом. Власти считают, что боевой опыт может быть успешно применён в решении муниципальных задач.

По данным Минтруда Башкирии на март 2025 года, из 322 демобилизованных участников СВО, искавших работу, трудоустроен был 171 человек. Кроме того, в мае этого года для ветеранов ввели преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращениях в компаниях.

Похожие записи
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
0
04.09.2025
Новости

«Детей войны» в Башкирии будут обслуживать в МФЦ вне очереди

курултай башкирии
Депутаты Госсобрания Башкирии готовят поправки в закон. Для более чем 113 тысяч человек, родившихся с 1927 по 1945 год, введут льготу на обслуживание в МФЦ без очереди.
0
03.09.2025
Новости

Продавцы айфонов в Башкирии нашли способ обойти новый закон

айфон в руках
С 1 сентября в РФ гаджеты без отечественного ПО — официальный брак. Айфоны под ударом, но продавцы нашли хитрый выход. Рассказываем, что будет с техникой Apple.
0
03.09.2025
Новости

В Госсобрании Башкирии обсудят инициативу о запрете навязывания абортов

беременная женщина в букетом цветов в руках
Парламент Башкирии хочет запретить уговоры, обман и подкуп с целью заставить женщину сделать аборт. Глава Курултая Толкачев поручил изучить опыт более 20 регионов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.