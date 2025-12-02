Госдума отказалась поддержать проект Башкирии о выделении земельных участков для инвалидов

Депутаты Госдумы 2 декабря проголосовали против инициативы Башкирии о правилах выдачи земли инвалидам.

Федеральные парламентарии на пленарном заседании 2 декабря отказались поддержать законопроект Госсобрания Башкирии о выделении участков семьям с инвалидами, передает РБК Уфа. Региональные депутаты предлагали закрепить право на получение земли под строительство и хозяйство исключительно в границах населенных пунктов.

Профильный комитет Госдумы посчитал, что такая формулировка ухудшит положение льготников. Сейчас закон позволяет выделять гражданам наделы не только внутри поселений, но и на территориях за их чертой. Зампред комитета Михаил Терентьев отметил, что принятие документа сократит доступные варианты поддержки.

Дополнительной причиной отказа стало отсутствие финансовых расчетов. Реализация инициативы потребовала бы трат из федерального бюджета, но авторы не указали источники финансирования и точные суммы в пояснительной записке. Документ находился на рассмотрении с 2023 года и неоднократно возвращался на доработку.

Ситуация с выделением земли в самой республике остается сложной из-за дефицита свободных площадей. В очереди на получение участков сейчас стоят около 18 тысяч льготников, включая многодетные семьи и участников спецоперации. Вице-премьер Наталья Полянская в феврале 2025 года сообщала, что только в Уфе список ожидающих превышает 6400 человек.

Власти предлагают очередникам альтернативу в виде единовременной денежной выплаты. Семьи с детьми-инвалидами и многодетные могут получить сертификат на 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Мера введена для сокращения очереди, так как сформировать новые массивы вокруг столицы региона проблематично.

Те, кто все же получил землю, нередко сталкиваются с отсутствием базовой инфраструктуры. Владельцы участков в пригородах Уфы вынуждены через суд добиваться строительства дорог и проведения водоснабжения. Верховный суд ранее вставал на сторону граждан, обязывая чиновников обеспечить коммуникации, однако администрация подает кассационные жалобы.