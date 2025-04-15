Глава Бирского района Башкирии неожиданно сложил полномочия

Причины ухода экс-глава публично не комментирует

В администрации Бирского района Республики Башкортостан произошли кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета во вторник, 15 апреля, Антон Талалов, возглавлявший район с 2020 года, подал в отставку.

Районный совет уже принял заявление Талалова «по собственному желанию». Сам экс-глава публично не прокомментировал своё решение об уходе.

Временно исполняющим обязанности назначен Андрей Плотников — заместитель Талалова, ранее отвечавший за социальный блок в администрации.

Интересно, что Талалов только недавно переизбрался на должность — после окончания первого срока в 2024 году он вновь участвовал в конкурсе и сохранил кресло руководителя.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что руководитель администрации башкирского города Салават Альберт Муталов заявил о своем уходе с должности. За более чем десятилетие работы в муниципалитете чиновник прошел путь через различные должности, отметив, что этот период стал для него временем профессионального и личностного развития, наполненным преданностью родному городу.