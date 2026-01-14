Глава Башкирии утвердил составы комиссий для постановки на воинский учет

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 января подписал указы, которые определяют, кто будет ставить граждан на воинский учет и проводить медосвидетельствование в 2026 году. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Кто вошел в комиссии
Для каждого района и городского округа республики утверждены списки специалистов. Чтобы работа не останавливалась из-за болезней или отпусков, глава региона утвердил два состава: основной и резервный.
В комиссии вошли представители власти и врачи. Обычно состав выглядит так:
- Председатель: военный комиссар или его представитель.
- Заместитель: замглавы местной администрации.
- Члены комиссии: врачи-специалисты (хирург, терапевт, невролог, окулист и другие), секретарь и специалисты по профотбору.
Именно эти люди проверяют документы, оценивают здоровье и определяют категорию годности молодых людей.
Где пройдут медосмотры
Отдельным указом Радий Хабиров закрепил список медицинских организаций для обследования призывников. В этом перечне указаны государственные поликлиники и больницы, куда военкомат направит призывника, если для заключения о годности потребуются дополнительные анализы или стационарное лечение.
Кого коснется призыв в 2026 году
Ранее на федеральном уровне были установлены параметры призыва на текущий год. В конце декабря Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Кампания проходит в период с 1 января по 31 декабря.
Согласно указу президента, в Вооруженные силы РФ планируется набрать 261 тысячу человек. Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.
Справка
В прошлую призывную кампанию (осень 2025 года) из Башкирии на службу отправились более 3,5 тысячи новобранцев. Власти республики и Генштаб РФ неоднократно заявляли: срочников отправляют в пункты постоянной дислокации на территории России и не привлекают к задачам в зоне СВО.