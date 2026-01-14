Глава Башкирии утвердил составы комиссий для постановки на воинский учет

Глава Башкирии подписал указ о составах комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Документ опубликован 13 января на правовом портале.

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 января подписал указы, которые определяют, кто будет ставить граждан на воинский учет и проводить медосвидетельствование в 2026 году. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Кто вошел в комиссии

Для каждого района и городского округа республики утверждены списки специалистов. Чтобы работа не останавливалась из-за болезней или отпусков, глава региона утвердил два состава: основной и резервный.

В комиссии вошли представители власти и врачи. Обычно состав выглядит так:

Председатель : военный комиссар или его представитель.

: военный комиссар или его представитель. Заместитель : замглавы местной администрации.

: замглавы местной администрации. Члены комиссии: врачи-специалисты (хирург, терапевт, невролог, окулист и другие), секретарь и специалисты по профотбору.

Именно эти люди проверяют документы, оценивают здоровье и определяют категорию годности молодых людей.

Где пройдут медосмотры

Отдельным указом Радий Хабиров закрепил список медицинских организаций для обследования призывников. В этом перечне указаны государственные поликлиники и больницы, куда военкомат направит призывника, если для заключения о годности потребуются дополнительные анализы или стационарное лечение.

Кого коснется призыв в 2026 году

Ранее на федеральном уровне были установлены параметры призыва на текущий год. В конце декабря Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу в 2026 году. Кампания проходит в период с 1 января по 31 декабря.

Согласно указу президента, в Вооруженные силы РФ планируется набрать 261 тысячу человек. Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.

Справка

В прошлую призывную кампанию (осень 2025 года) из Башкирии на службу отправились более 3,5 тысячи новобранцев. Власти республики и Генштаб РФ неоднократно заявляли: срочников отправляют в пункты постоянной дислокации на территории России и не привлекают к задачам в зоне СВО.