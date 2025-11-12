0
Глава Башкирии рассказал, где поселится после отставки и чем будет заниматься

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» рассказал, что не собирается покидать республику после завершения карьеры. Он планирует остаться в Уфе с семьей и, возможно, вернуться к преподаванию.
Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире «Прямой линии» поделился соображениями о своём будущем после завершения работы на высоком посту, сообщает «Башинформ». Политик заверил, что не считает себя «варягом» и видит свою дальнейшую жизнь исключительно в республике. Это решение он тесно связывает с семьёй — у них с супругой двое маленьких детей, которые уже ходят в местную школу и садик.

  1. Уфимская прописка
  2. Туманные перспективы
  3. Назад за кафедру?
  4. От юрфака до Кремля

Уфимская прописка

Сейчас семья Хабирова проживает на государственной даче, но активно присматривает квартиру в Уфе для постоянного проживания. При этом глава региона признался, что у него и его жены есть недвижимость в Москве. Хабиров упомянул, что чиновников, выезжающих в зону СВО, временно освободили от декларирования имущества, но предположил, что после окончания спецоперации «карты придётся раскрыть».

Туманные перспективы

Отвечая на вопросы о долгосрочных прогнозах, руководитель республики отметил, что в современном турбулентном мире сложно строить планы даже на пять лет вперёд, не говоря уже о десятилетиях. Команда правительства сосредоточена на реальных задачах в рамках стратегии «Башкортостан 2030», таких как строительство школ и достижение конкретных экономических показателей. По его словам, сейчас главное — успешно завершить 2025 год и спланировать следующий.

Хабиров также подчеркнул, что, несмотря на все сложности, макроэкономические показатели региона остаются стабильными. Это даёт властям уверенность в том, что все социальные обязательства перед жителями будут выполнены в полном объёме. Он призвал не поддаваться панике и фейковым вбросам, а доверять только официальным сообщениям.

Назад за кафедру?

В качестве одного из вариантов своего будущего после политики Хабиров назвал возвращение к преподавательской деятельности. У него есть значительный опыт работы в этой сфере. До своего назначения на пост главы Башкирии он много лет посвятил юриспруденции и преподаванию.

От юрфака до Кремля

Карьерный трек в науке у Хабирова и правда солидный, так что его намёк на возвращение к преподаванию не кажется пустым звуком. После окончания юрфака БГУ и магистратуры в турецком Университете Билькент он вернулся в альма-матер. С 1994 по 2003 год он прошел путь от старшего преподавателя и доцента до замдекана факультета, а затем возглавил Институт права БашГУ. В 1998 году он также защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции.

Резкий поворот в карьере произошёл в 2003 году, когда Хабиров перешёл на госслужбу, возглавив администрацию президента Башкирии Муртазы Рахимова. В 2008-м он перебрался в Москву, где начал работать в Администрации Президента РФ, а позже стал заместителем начальника управления по внутренней политике. Перед возвращением в Башкирию он успел поработать главой подмосковного Красногорска. На пост главы республики он был избран в 2019 году, набрав 82,02% голосов.

