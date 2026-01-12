Глава Башкирии прокомментировал дело руководителя Бижбулякского района Артура Зарипова

Радий Хабиров назвал Артура Зарипова компетентным руководителем и выразил надежду на объективное расследование. Дело касается приемки непригодного для проживания жилья.

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые публично прокомментировал ситуацию с руководителем Бижбулякского района Артуром Зариповым. Чиновника задержали в декабре 2024 года и обвиняют в превышении должностных полномочий.

Что сказал Хабиров

Руководитель региона назвал Зарипова эффективным управленцем. Хабиров заявил, что вопросы у силовиков стали для него неожиданностью, но вмешиваться в расследование не намерен. Правовую оценку, по его словам, дадут компетентные органы.

Хабиров выразил поддержку чиновнику, несмотря на домашний арест. Глава республики поздравил Зарипова с днём рождения 3 января и отметил его достойную работу за последние годы.

В чём подозревают главу района

Зарипова обвиняют в превышении полномочий при приёмке социального жилья. По версии следствия, в 2022–2023 годах он помог местному предпринимателю ввести в эксплуатацию два дома, которые оказались непригодны для проживания.

Экспертиза показала: помещения не соответствуют требованиям безопасности. Документы о приёмке всё равно подписали. Ущерб бюджету Башкирии оценили в 5 миллионов рублей. Следствие проверяет, была ли у чиновника личная заинтересованность.

Зарипов вину не признаёт. Суд избрал ему меру пресечения — домашний арест до середины января. О дальнейших событиях Хабиров высказался сдержанно: «Жизнь рассудит».

Справка

Артур Зарипов руководит Бижбулякским районом с октября 2020 года. Перед задержанием он сам вручал жителям ключи от квартир, которые теперь стали предметом уголовного дела.

Сейчас обязанности главы района исполняет его заместитель.

Проблемы с качеством социального жилья в Башкирии фиксируют регулярно — аналогичные нарушения выявляли и в других муниципалитетах. Федеральные надзорные органы неоднократно требовали усилить контроль за расходованием целевых средств.