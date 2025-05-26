Радий Хабиров больше не в топ-10 самых обсуждаемых губернаторов России — об этом сообщила «Медиалогия» в понедельник, проанализировав активность в соцсетях за апрель.

Башкирского руководителя упомянули в апреле всего 40,5 тысячи раз, что отбросило его с девятого места в марте на 12-е. Видимо, народ стал меньше интересоваться делами республики или Хабиров просто притих.

А вот лидеры рейтинга остались прежними. Сергей Собянин традиционно выше всех — 256 тысяч упоминаний, что в шесть раз больше, чем у Хабирова. Рамзан Кадыров держится на втором месте со 140 тысячами, «бронзу» забрал губернатор Курской области Александр Хинштейн с 75 тысячами.

Получается, что пока одни губернаторы только набирают обороты в медиапространстве, башкирский глава явно сдаёт позиции. Может, пора Хабирову что-то более резонансное придумать? А то так и до середины рейтинга докатиться недолго.