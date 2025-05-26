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Глава Башкирии потерял популярность

©rutube

Радий Хабиров больше не в топ-10 самых обсуждаемых губернаторов России — об этом сообщила «Медиалогия» в понедельник, проанализировав активность в соцсетях за апрель.

Башкирского руководителя упомянули в апреле всего 40,5 тысячи раз, что отбросило его с девятого места в марте на 12-е. Видимо, народ стал меньше интересоваться делами республики или Хабиров просто притих.

А вот лидеры рейтинга остались прежними. Сергей Собянин традиционно выше всех — 256 тысяч упоминаний, что в шесть раз больше, чем у Хабирова. Рамзан Кадыров держится на втором месте со 140 тысячами, «бронзу» забрал губернатор Курской области Александр Хинштейн с 75 тысячами.

Получается, что пока одни губернаторы только набирают обороты в медиапространстве, башкирский глава явно сдаёт позиции. Может, пора Хабирову что-то более резонансное придумать? А то так и до середины рейтинга докатиться недолго.

Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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