Глава Башкирии поручил подготовиться к снежным ловушкам

Глава Башкортостана Радий Хабиров 16 декабря на оперативном совещании потребовал от чиновников проработать риски снежных ловушек из-за непогоды. Он напомнил о трагедии в другом регионе и указал организовать пункты обогрева.

Радий Хабиров 16 декабря дал указание муниципалитетам и ведомствам усилить готовность к нештатным ситуациям. Речь идёт о возможных снежных заносах, которые могут привести к попаданию людей в затруднительное положение.

Зимняя погода уже спровоцировала ограничения движения на республиканских дорогах. Глава региона потребовал не допустить случаев, когда люди останутся без помощи в снежном плену.

Урок из другого региона

Хабиров напомнил о трагическом случае в другом субъекте страны. Там люди погибли, оказавшись в снежной ловушке.

«Зима уже здесь. Мы видим, что движение на дорогах периодически ограничивают», — заявил глава республики. «Прошу не допустить, чтобы люди оказались в снежной ловушке и остались без помощи. Такого быть не должно. Необходимо проработать этот вопрос», — добавил он.

Глава Башкирии поручил организовать пункты временного размещения и обогрева. Он подчеркнул, что в республике для этого есть все необходимые ресурсы.

