0
2 часа
Политика

Глава Башкирии поручил подготовиться к снежным ловушкам

Глава Башкортостана Радий Хабиров 16 декабря на оперативном совещании потребовал от чиновников проработать риски снежных ловушек из-за непогоды. Он напомнил о трагедии в другом регионе и указал организовать пункты обогрева.
грузовики на заснеженной трассе
©МЧС по Башкирии

Радий Хабиров 16 декабря дал указание муниципалитетам и ведомствам усилить готовность к нештатным ситуациям. Речь идёт о возможных снежных заносах, которые могут привести к попаданию людей в затруднительное положение.

Зимняя погода уже спровоцировала ограничения движения на республиканских дорогах. Глава региона потребовал не допустить случаев, когда люди останутся без помощи в снежном плену.

Урок из другого региона

Хабиров напомнил о трагическом случае в другом субъекте страны. Там люди погибли, оказавшись в снежной ловушке.

«Зима уже здесь. Мы видим, что движение на дорогах периодически ограничивают», — заявил глава республики. «Прошу не допустить, чтобы люди оказались в снежной ловушке и остались без помощи. Такого быть не должно. Необходимо проработать этот вопрос», — добавил он.

Глава Башкирии поручил организовать пункты временного размещения и обогрева. Он подчеркнул, что в республике для этого есть все необходимые ресурсы.

Ранее Радий Хабиров критиковал глав районов за проблемы с инфраструктурой, в том числе связанные с садоводческими обществами.

Глава Башкирии накануне также представил нового заместителя своей администрации.

Похожие записи
0
16.12.2025
Происшествия

Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

рабочие на устранении коммунальной аварии
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам.
0
11.12.2025
Новости

Хабиров назвал дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву

памятник салавату юлаеву в уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Всемирного курултая башкир объявил дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Руководитель республики назвал точный срок, когда монумент вернется на свое место над рекой Белой.
0
10.12.2025
Спецоперация

Хабиров озвучил точное количество вернувшихся с СВО жителей Башкирии

собрание чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Ассоциации ветеранов СВО представил данные о количестве военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действиях. По информации руководителя республики, на текущий момент в регион вернулись 3100 человек.
0
20.11.2025
Экономика

Башкирия запросила 76 млрд рублей на Южный обход Уфы и мост в Кузнецовском затоне

встреча чиновников
Руководство Башкортостана представило федеральному центру план финансирования Южного обхода Уфы. Республика планирует построить вантовый мост и новую трассу за счет прямой безвозвратной субсидии из бюджета России.
0
15.11.2025
Новости

Глава сельсовета в Башкирии получила премию от Путина, сменив на посту ушедшего на СВО мужа

прямая линия с хабировым
Возглавляющая администрацию Мещегаровского сельсовета в Салаватском районе Ильнара Сафина, стала лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду ей в 2024 году вручил президент Владимир Путин.
0
14.11.2025
Здоровье

Онкологи из Москвы обследовали более 600 работников башкирских предприятий

врач осматривает пациента
Федеральный проект «Онкопатруль» в третий раз приехал в республику. Врачи из Москвы осмотрели более 600 сотрудников трёх крупных промпредприятий.
0
12.11.2025
Политика

Глава Башкирии рассказал, где поселится после отставки и чем будет заниматься

глава башкирии радий хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» рассказал, что не собирается покидать республику после завершения карьеры. Он планирует остаться в Уфе с семьей и, возможно, вернуться к преподаванию.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.