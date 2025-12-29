0
40 минут
Политика

Глава Башкирии подвел предварительные итоги 2025 года: достижения и проблемные зоны

Глава республики отметил стабильность экономики и успех нацпроектов, но указал на невыполнение планов по вводу жилья и снижению смертности в ДТП.
Хабиров на совещании
©пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на заключительном оперативном совещании года озвучил предварительные результаты социально-экономического развития региона. По оценке руководителя республики, Башкирия сохраняет экономическую устойчивость и выполняет социальные обязательства, следуя общероссийским трендам. При этом в ряде отраслей зафиксировано отставание от плановых показателей.

Одним из ключевых направлений стала реализация национальных проектов. В 2025 году республика привлекла из федерального бюджета 37 млрд рублей, уровень освоения средств составил 93%. Хабиров подчеркнул, что новые нацпроекты стартовали успешно, а большинство целевых ориентиров достигнуто.

Сложности возникли в строительном секторе. Целевой показатель по вводу жилья по итогам года выполнен не будет. За 11 месяцев в регионе введено 2,152 млн кв. м жилой недвижимости. Глава региона отметил снижение темпов строительства, особенно в частном секторе, по сравнению с рекордным 2024 годом, когда было сдано 3,3 млн кв. м.

В сфере дорожной безопасности также не удалось достичь запланированных показателей снижения смертности. Однако положительная динамика сохраняется: если в 2018 году на дорогах погибли 562 человека, то прогноз на конец 2025 года — менее 400 погибших. Хабиров заявил о необходимости продолжить работу для дальнейшего сокращения аварийности.

Руководитель региона признал обоснованной критику жителей касательно позднего начала ямочного ремонта дорог весной. Задержки были связаны с финансово-хозяйственными проблемами крупнейшего подрядчика — АО «Башкиравтодор». В течение года власти предпринимали меры для стабилизации работы госпредприятия.

Ситуация вокруг «Башкиравтодора» остается сложной, но контролируемой. В 2024 году компания сократила чистый убыток в 5,7 раза — до 719,3 млн рублей (против 4,1 млрд рублей годом ранее). В сентябре 2025 года арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве предприятия, что позволило избежать конкурсного производства и продолжить хозяйственную деятельность.

В сфере ЖКХ, несмотря на выделение 4,2 млрд рублей на модернизацию сетей до 2027 года, фиксируется рост числа аварий. Глава республики обратил внимание на инциденты с отключением водоснабжения в Аургазинском и Учалинском районах, поручив правительству усилить работу по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Положительные результаты отмечены в социальной сфере. В 2025 году завершено строительство четырех медицинских учреждений, капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения и 39 образовательных организаций. Продолжается активное возведение межвузовского кампуса в Уфе и спортивных объектов, включая канал для гребного слалома.

