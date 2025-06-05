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Глава Башкирии объяснил, как правильно общаться с чиновниками

©UTV

Телеканал UTV опубликовал фрагмент интервью с главой Башкирии на фестивале «Айда играть». Радий Хабиров развеял мифы о том, как себя вести рядом с региональным лидером.

По словам политика, волнение собеседников скорее вредит диалогу, чем помогает. Башкирский руководитель убежден: нормальные и адекватные люди должны общаться на равных, проявляя взаимное уважение. Нервозность только затуманивает суть разговора и мешает найти истину.

Однако есть одно исключение из правила. Хабиров признался, что сам испытывает волнение исключительно при беседах с подчиненными из администрации. Когда чиновники перестают нервничать, это тревожный звонок — значит, пропал здоровый страх перед начальством.

Впрочем, глава региона тут же уточнил, что это скорее шутка. В реальности власть не должна нагонять страх на граждан — такой подход противоречит нормальным человеческим отношениям.

Заявление прозвучало в рамках подкаста «Сняли Двушку», где политик отвечал на вопросы о психологии общения с высокопоставленными лицами. Интервью записали на культурном мероприятии в республике.

Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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