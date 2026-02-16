0
7 часов
Политика

Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.
Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова / vk.com

16 февраля Радий Хабиров подписал указ о назначении Ольги Кабановой на пост руководителя Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в Центре управления регионом.

Кабанова пришла на смену Ленаре Ивановой, которая занимала должность министра с 2010 года — более полтора десятилетия. Иванова покинула пост и перешла на работу в Государственное собрание — Курултай Башкирии. Хабиров освободил её от должности отдельным указом.

Представляя нового министра на совещании, глава республики сказал: «Эстафету принимайте и начинайте работать». Иванова, в свою очередь, поблагодарила руководство и коллектив, отметив, что всё время работы в министерстве для неё была важна возможность помогать людям.

Что известно о новом министре

Ольга Кабанова — уроженка Уфы, 1971 года рождения. Получила образование в Башкирской академии государственной службы и управления. Начала карьеру в 1988 году на Уфимском агрегатном производственном объединении. Позже работала во Дворце культуры завода РТИ имени Фрунзе, занимала должности в администрациях Ленинского и Советского районов Уфы. В министерство перешла в 2010 году на должность замминистра, а с 2019 года занимала пост первого заместителя. Имеет звание заслуженного работника социальной защиты населения республики.

С чем связана кадровая ротация

По данным ряда источников, кадровая ротация связана с планами властей усилить работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По имеющейся информации, ведомство перестроит приоритеты именно в этом направлении.

Итоги работы Ивановой

За полтора десятилетия на посту министра Иванова инициировала ряд проектов: координационный совет по делам инвалидов, форум-выставку «Ломая барьеры», центр «Салют» и программу «Башкирское долголетие». Вместе с тем в работе ведомства были и проблемные ситуации. Летом 2025 года министерство оказалось связано с историей частного пансионата «Печки-Лавочки» в Уфе, где были выявлены факты ненадлежащего обращения с пожилыми постояльцами. В ведомстве тогда заявили, что учреждение функционировало без лицензии и не значилось в реестре поставщиков социальных услуг.

Похожие записи
0
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
0
16.02.2026
Новости

Глава Башкирии пригрозил запретить отпуска чиновникам после трех неудачных звонков главе района

Радий Хабиров
Радий Хабиров публично отчитал подчинённых за то, что не смог поздравить главу Благоварского района с юбилеем. Чиновник был в отпуске.
0
16.02.2026
Новости

Ленара Иванова ушла с поста министра семьи Башкирии в Курултай

Ленара Иванова
Ленара Иванова оставила должность министра семьи и труда Башкирии и переходит на работу в Госсобрание—Курултай республики.
0
13.02.2026
Политика

Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Анна Карабанова
Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
0
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
0
10.02.2026
Образование

Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

учитель пишет мелом на доске
Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.