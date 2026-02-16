Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.

16 февраля Радий Хабиров подписал указ о назначении Ольги Кабановой на пост руководителя Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в Центре управления регионом.

Кабанова пришла на смену Ленаре Ивановой, которая занимала должность министра с 2010 года — более полтора десятилетия. Иванова покинула пост и перешла на работу в Государственное собрание — Курултай Башкирии. Хабиров освободил её от должности отдельным указом.

Представляя нового министра на совещании, глава республики сказал: «Эстафету принимайте и начинайте работать». Иванова, в свою очередь, поблагодарила руководство и коллектив, отметив, что всё время работы в министерстве для неё была важна возможность помогать людям.

Что известно о новом министре

Ольга Кабанова — уроженка Уфы, 1971 года рождения. Получила образование в Башкирской академии государственной службы и управления. Начала карьеру в 1988 году на Уфимском агрегатном производственном объединении. Позже работала во Дворце культуры завода РТИ имени Фрунзе, занимала должности в администрациях Ленинского и Советского районов Уфы. В министерство перешла в 2010 году на должность замминистра, а с 2019 года занимала пост первого заместителя. Имеет звание заслуженного работника социальной защиты населения республики.

С чем связана кадровая ротация

По данным ряда источников, кадровая ротация связана с планами властей усилить работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По имеющейся информации, ведомство перестроит приоритеты именно в этом направлении.

Итоги работы Ивановой

За полтора десятилетия на посту министра Иванова инициировала ряд проектов: координационный совет по делам инвалидов, форум-выставку «Ломая барьеры», центр «Салют» и программу «Башкирское долголетие». Вместе с тем в работе ведомства были и проблемные ситуации. Летом 2025 года министерство оказалось связано с историей частного пансионата «Печки-Лавочки» в Уфе, где были выявлены факты ненадлежащего обращения с пожилыми постояльцами. В ведомстве тогда заявили, что учреждение функционировало без лицензии и не значилось в реестре поставщиков социальных услуг.