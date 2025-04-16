Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков ушел в отставку

Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель Руслан Халилов

В Абзелиловском районе Башкирии произошли кадровые изменения районный Совет депутатов принял заявление Ильдара Нафикова об уходе с поста главы администрации. Временно руководить муниципалитетом будет его первый заместитель Руслан Халилов.

В беседе с «Ъ-Уфа» Нафиков подтвердил, что решение покинуть должность принято им добровольно. О своих планах на будущее экс-глава распространяться не стал.

Нафиков возглавлял район с осени 2018 года. До назначения на эту должность он был директором санатория «Яктыкуль».

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что руководитель администрации Белебея Сергей Караберов объявил о добровольном сложении полномочий, разместив соответствующее сообщение в своих социальных сетях 15 апреля. Не раскрывая мотивов ухода с должности, чиновник выразил признательность горожанам и сотрудникам администрации за совместную работу, отметив, что время, проведенное на руководящем посту, было наполнено яркими моментами и нестандартными вызовами.