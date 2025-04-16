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Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков ушел в отставку

Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель Руслан Халилов
портфель чиновника на столе
©Imagen

В Абзелиловском районе Башкирии произошли кадровые изменения районный Совет депутатов принял заявление Ильдара Нафикова об уходе с поста главы администрации. Временно руководить муниципалитетом будет его первый заместитель Руслан Халилов.

В беседе с «Ъ-Уфа» Нафиков подтвердил, что решение покинуть должность принято им добровольно. О своих планах на будущее экс-глава распространяться не стал.

Нафиков возглавлял район с осени 2018 года. До назначения на эту должность он был директором санатория «Яктыкуль».

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что руководитель администрации Белебея Сергей Караберов объявил о добровольном сложении полномочий, разместив соответствующее сообщение в своих социальных сетях 15 апреля. Не раскрывая мотивов ухода с должности, чиновник выразил признательность горожанам и сотрудникам администрации за совместную работу, отметив, что время, проведенное на руководящем посту, было наполнено яркими моментами и нестандартными вызовами.

Абзелиловский район отставка в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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