Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.

16 февраля на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров объявил о новом назначении . Александр Бурдо, возглавлявший управление Росгвардии по региону последние шесть лет, покинул силовую структуру и теперь работает помощником главы республики. Об этом сообщило издание РБК Уфа.

Хабиров подчеркнул, что решение о переходе Бурдо на гражданскую службу принималось заблаговременно — стороны обсуждали этот шаг заранее. Бывший руководитель управления изъявил желание продолжить карьеру вне военной структуры.

Глава Башкортостана публично поблагодарил Бурдо за совместную работу. По его словам, за эти годы им приходилось решать сложные задачи, требовавшие оперативности и ответственности.

На совещании Хабиров поручил руководителю своей администрации Искандеру Ахметвалееву обеспечить эффективное использование профессионального опыта Бурдо в работе аппарата главы региона.

Александр Бурдо возглавил башкирское управление Росгвардии в июне 2019 года на основании указа президента России. До перевода в республику он работал в Марий Эл, где прошёл путь по служебной лестнице. Когда в 2016 году была создана Росгвардия, именно Бурдо стал первым начальником территориального управления в этом регионе.

После его ухода обязанности руководителя управления Росгвардии по Башкортостану временно исполняет полковник полиции Рустам Нагимуллин.

В последние дни в руководстве республики произошёл ряд кадровых изменений. За несколько дней до назначения Бурдо, 11 февраля, стало известно о назначении нового вице-премьера — им стал Алексей Касьянов. Теперь у премьер-министра официально десять заместителей, однако конкретные полномочия нового вице-премьера пока не озвучены.

На том же оперативном совещании 16 февраля Хабиров сообщил об отставке министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой. Она занимала свой пост более 15 лет и теперь продолжит работу в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана.