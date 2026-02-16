0
56 минут
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
Александр Бурдо
©02.rosguard.gov.ru

16 февраля на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров объявил о новом назначении . Александр Бурдо, возглавлявший управление Росгвардии по региону последние шесть лет, покинул силовую структуру и теперь работает помощником главы республики. Об этом сообщило издание РБК Уфа.

Хабиров подчеркнул, что решение о переходе Бурдо на гражданскую службу принималось заблаговременно — стороны обсуждали этот шаг заранее. Бывший руководитель управления изъявил желание продолжить карьеру вне военной структуры.

Глава Башкортостана публично поблагодарил Бурдо за совместную работу. По его словам, за эти годы им приходилось решать сложные задачи, требовавшие оперативности и ответственности.

На совещании Хабиров поручил руководителю своей администрации Искандеру Ахметвалееву обеспечить эффективное использование профессионального опыта Бурдо в работе аппарата главы региона.

Александр Бурдо возглавил башкирское управление Росгвардии в июне 2019 года на основании указа президента России. До перевода в республику он работал в Марий Эл, где прошёл путь по служебной лестнице. Когда в 2016 году была создана Росгвардия, именно Бурдо стал первым начальником территориального управления в этом регионе.

После его ухода обязанности руководителя управления Росгвардии по Башкортостану временно исполняет полковник полиции Рустам Нагимуллин.

В последние дни в руководстве республики произошёл ряд кадровых изменений. За несколько дней до назначения Бурдо, 11 февраля, стало известно о назначении нового вице-премьера — им стал Алексей Касьянов. Теперь у премьер-министра официально десять заместителей, однако конкретные полномочия нового вице-премьера пока не озвучены.

На том же оперативном совещании 16 февраля Хабиров сообщил об отставке министра семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой. Она занимала свой пост более 15 лет и теперь продолжит работу в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана.

Похожие записи
0
16.02.2026
Новости

Глава Башкирии пригрозил запретить отпуска чиновникам после трех неудачных звонков главе района

Радий Хабиров
Радий Хабиров публично отчитал подчинённых за то, что не смог поздравить главу Благоварского района с юбилеем. Чиновник был в отпуске.
0
13.02.2026
Политика

Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Анна Карабанова
Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
0
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
0
10.02.2026
Образование

Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

учитель пишет мелом на доске
Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
0
04.02.2026
Новости

Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

хабиров дает интервью
Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.