Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.

Депутаты Совета Благовещенского района 12 февраля 2026 года единогласно утвердили Анну Карабанову в должности главы администрации. Она руководит муниципалитетом последние два года и теперь официально продолжит работу на новый срок.

Решение приняли на официальном заседании Совета муниципального района. Процедура проходила на конкурсной основе: специальная комиссия отобрала и представила на суд народных избранников две кандидатуры.

Политической борьбы не произошло — парламентарии единогласно поддержали действующего руководителя. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на данные районной администрации. В ближайшие годы районом продолжит управлять прежняя команда.

Путь Анны Карабановой: от бизнес-шерифа до главы

Карабанова фактически управляет Благовещенским районом с января 2024 года. До назначения на высший муниципальный пост она пять лет работала заместителем главы администрации по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности — так называемым «бизнес-шерифом».

Ее карьера в муниципалитете тесно связана с экономическим блоком. Благовещенск имеет стратегический статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это особая зона с налоговыми льготами для бизнеса, поэтому ключевая задача главы здесь — привлекать резидентов и запускать новые производства, удерживая планку одного из промышленных центров Башкирии.

Переназначение действующего главы обеспечивает преемственность власти в районе. Муниципалитету не грозит «переходный период», который обычно наступает при смене управленческой команды и тормозит финансирование текущих процессов.

Все начатые проекты по благоустройству городских пространств, ремонту дорог и развитию социальной инфраструктуры продолжат реализовывать по утвержденному плану. Жителям и местному бизнесу не придется заново выстраивать отношения с властью, а резиденты ТОСЭР получают гарантии сохранения договоренностей.

Наследие сенатора Олега Голова и уход приставки «и.о.»

Анна Карабанова возглавила район после ухода Олега Голова, который руководил муниципалитетом ранее и выстроил текущую экономическую модель. Осенью 2023 года Голов перешел на федеральный уровень, став сенатором в Совете Федерации от Башкирии.

Карабанова сначала исполняла обязанности главы, а в январе 2024 года официально избавилась от приставки «и.о.» в первый раз. Теперь депутаты подтвердили ее полномочия на следующий полный цикл, окончательно закрепив за ней статус самостоятельного руководителя.