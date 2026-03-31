Депутаты Башкирии единогласно утвердили нового главу Контрольно-счётной палаты

Кандидатуру предложил глава республики Радий Хабиров
глава КСП Башкирии Елена Теняева
Госсобрание Башкортостана на пленарном заседании 31 марта утвердило Елену Теняеву на должность председателя Контрольно-счётной палаты республики. Парламентарии проголосовали за назначение единогласно. Кандидатуру внёс глава региона Радий Хабиров.

Теняева родилась в 1977 году в Красногорске Московской области. Получила два юридических образования — окончила Современный гуманитарный институт и Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. Карьеру начала в городском суде и прокуратуре Красногорска, затем перешла в местную администрацию. Переехав в Башкирию, работала в республиканской прокуратуре и на судебном участке №9 по Октябрьскому району Уфы. С июня 2024 года исполняла обязанности заместителя председателя КСП республики.

Представляя парламенту программу работы, назначенный руководитель палаты заявила, что приоритетом ведомства станет «жёсткий контроль за тем, как расходуются средства бюджета».

Прежний председатель Константин Шагимуратов, возглавлявший КСП Башкирии с 2019 года, досрочно оставил должность 7 июля 2025 года по собственному желанию. После этого Радий Хабиров назначил его полномочным представителем главы республики в Госсобрании.

17 марта 2026 года глава Башкирии официально внёс кандидатуру Теняевой в республиканский парламент. Её соответствие квалификационным требованиям к должности председателя КСП подтвердила Счётная палата России, о чём сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

В октябре 2025 года КСП под руководством исполняющей обязанности председателя Теняевой провела крупную проверку в Абзелиловском районе. Обнаруженные нарушения в использовании бюджетных средств превысили 728 млн рублей, из которых 570 млн израсходовали с нарушениями Бюджетного кодекса за период 2022–2025 годов.

