Политика

Данияр Абдрахманов назначен замглавы администрации главы Башкирии по внутренней политике

16 декабря Радий Хабиров представил нового заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Пост занял Данияр Абдрахманов. Глава региона поручил ему курировать внутреннюю политику республики.
Данияр Абдрахманов
©БАГСУ

Это назначение — завершение кадровой перестановки, которая началась осенью 2025 года. Ранее за внутреннюю политику отвечал Азат Бадранов. В октябре он перешел на должность ректора БАГСУ. Абдрахманов, который руководил вузом до этого момента, занял освободившееся место Бадранова в администрации.

До назначения Абдрахманов два месяца работал помощником главы республики. Фактически чиновники поменялись должностями: Бадранов ушел в образовательный сектор, Абдрахманов — в исполнительную власть.

Данияру Абдрахманову 45 лет. Он кандидат философских наук. С 2021 по 2025 год возглавлял Башкирскую академию госслужбы. До этого, с 2019 по 2021 год, был ректором Болгарской исламской академии в Татарстане. Последние два года также руководил Общественной палатой Башкирии.

Кадровые изменения произошли и в муниципалитетах. Депутаты горсовета Белебея выбрали мэра. Главой администрации стала Татьяна Зубова. С апреля 2025 года она работала с приставкой «и. о.», а до этого управляла городским хозяйством.

