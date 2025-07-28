«Безобразие!»: Хабиров устроил разнос главам районов Башкирии из-за садоводов

Глава Башкирии Радий Хабиров жёстко раскритиковал глав муниципалитетов за плохую организацию торговых точек для садоводов. Он назвал ситуацию «безобразной историей» и дал чиновникам неделю на исправление, пригрозив публичным порицанием

Глава Башкирии Радий Хабиров устроил настоящий разнос главам муниципалитетов, назвав организацию торговых точек для садоводов «безобразной историей». Ситуация настолько возмутила руководителя региона, что он дал чиновникам всего неделю на исправление, пригрозив публичным порицанием и «вытаскиванием на обратную связь» самых нерадивых. Почему садоводческий вопрос стал причиной такого гневного выпада и что это означает для полумиллиона садоводов республики?

В ходе оперативного совещания правительства в Центре управления республикой (ЦУР) Радий Хабиров не скрывал своего возмущения. Несмотря на многочисленные поручения, главы районов и городов так и не смогли должным образом обустроить места для реализации продукции местных садоводов.

«Такое ощущение, что я должен кого-то уговаривать. Мне что, нужно вот эти фотографии показывать и главу, взрослого человека, за это спрашивать? Неужели это сложно? Это не баловство», — резко заявил руководитель региона, подчеркнув стратегическую важность садоводства для Башкирии.

Что конкретно не устроило Хабирова?

Возмущение главы Башкирии вызвано не просто плохим состоянием торговых точек, а их полным отсутствием или непригодностью. Он подчеркнул, что для обустройства таких мест достаточно «двух досок и гвоздей» или чтобы «один рабочий вышел, два гвоздя прибил». Но даже это, по его словам, не было сделано. Более того, Хабирову доложили, что предназначенные для садоводов места нередко занимают сторонние предприниматели, торгующие несадоводческой продукцией, такой как обувь и белье, вместо того чтобы предоставить площадки тем, кому они действительно нужны для продажи урожая. Это стало последней каплей.

Почему садоводство — это «стратегическое направление» для Башкирии?

Для Башкирии садоводство — это гораздо больше, чем просто хобби. Это жизненно важный элемент экономики и социальной поддержки. Почти полмиллиона жителей республики имеют садовые и дачные участки. Для многих из них это не только источник свежих продуктов, но и фактически основное жилье. Хабиров подчеркнул, что обустройство таких простых торговых точек — это «маленькая часть большой цепи», направленной на экономическую мотивацию людей продолжать выращивать продукцию на своих участках. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность и уровень жизни населения.

Что ждет нерадивых чиновников? Ультиматум Хабирова!

Радий Хабиров дал главам районов ровно одну неделю на полное исправление ситуации. В противном случае он пообещал сделать их недоработки достоянием общественности, «вытащив на обратную связь» и продемонстрировав на всю республику. Уже в следующий понедельник глава Башкирии ожидает увидеть фотографии, подтверждающие реальные изменения на местах. Это обещает быть напряженная неделя для башкирских чиновников.

Какие меры поддержки садоводов уже действуют в Башкирии?

Несмотря на текущие проблемы, Башкирия активно инвестирует в поддержку садоводов. За последние два года на эти цели было выделено 360 млн рублей, что позволило улучшить инфраструктуру в 223 садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Число направлений господдержки СНТ увеличилось с пяти до четырнадцати. В 2025 году запланировано выделить еще 220 млн рублей, из которых 150 млн пойдут на ремонт дорог, 50 млн на установку приборов учета и 20 млн на развитие внутренней инфраструктуры.

Особое внимание уделяется программе социальной догазификации СНТ по поручению Президента России. В 2025 году планируется подвести газ к тысяче земельных участков, и уже был запущен газопровод в одном из уфимских СНТ в рамках форума «SMART-садовод». С 2025 года количество ежегодных грантов главы региона для СНТ увеличится с 10 до 20 (размер гранта – 500 тыс. рублей), что позволит еще большему числу товариществ улучшить свою инфраструктуру.