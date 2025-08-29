Азат Бадранов уходит в отпуск. Вероятно, он покинет администрацию главы Башкирии

Первый замглавы администрации главы Башкирии Азат Бадранов внезапно отправляется на отдых. В коридорах власти шепчутся, что это билет в один конец — к научной карьере.

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов с 29 августа находится в отпуске. По информации издания «Коммерсантъ-Уфа», он может не вернуться на свой пост.

Этот уход произошел спустя три недели после кадровых изменений в ведомстве. С ноября 2024 года Бадранов временно исполнял обязанности руководителя администрации, однако недавно эту должность занял другой заместитель — Искандер Ахметвалеев. Теперь будущее Бадранова в правительстве под вопросом.

Сам чиновник подтвердил «Коммерсанту» только факт отпуска, но отказался комментировать возможное увольнение. Источники издания предполагают, что после ухода с госслужбы он может заняться научной работой.

Азат Бадранов был назначен на должность заместителя руководителя администрации в апреле 2024 года. Ранее он работал в правительстве республики на постах вице-премьера и первого вице-премьера, а также принимал участие в специальной военной операции.