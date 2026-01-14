Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

Аскар Батталов занял пост управляющего делами мэрии Уфы. О кадровом решении объявил первый заместитель главы администрации Сергей Кожевников на оперативном совещании «Уфимская среда».
Что изменилось в мэрии
На совещании озвучили два ключевых назначения в городской команде:
- Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации. Ранее он отвечал за торговлю и туризм в городе.
- Рустам Хазиев стал заместителем главы администрации. Он будет курировать молодежную политику, гражданское общество, спорт и кадровые вопросы.
Кто такой Аскар Батталов
Новому управделами 38 лет, он уроженец Уфы. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) по специальности «Нефтегазовое дело».
Карьерный путь:
- 2008–2019: Работал на промышленных предприятиях.
- 2019–2024: Перешел на муниципальную службу. Занимал руководящие посты в структурах городской администрации, в том числе был первым заместителем главы Дёмского района Уфы.
- Май 2024: Возглавил Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы.
Бэкграунд
До этого назначения Аскар Батталов руководил блоком, отвечающим за уфимский общепит, торговлю, бытовые услуги и развитие туризма. В его ведении находились вопросы защиты прав потребителей и создание туристической привлекательности города. Теперь он перешел на административно-хозяйственную работу, возглавив аппарат мэрии.