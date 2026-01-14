Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

Похожие записи

В Уфе водитель BMW не уступила дорогу и столкнулась с Audi: пострадала девушка В Уфе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Audi. За рулем находились 23-летние девушки, одна из них обратилась за медицинской помощью.

ФСБ задержала уфимца за подготовку диверсии на подстанции за 23 тысячи рублей В Уфе ФСБ задержала 22-летнего мужчину с зажигательной смесью. По версии следствия, он планировал поджог подстанции за вознаграждение в 23 тысячи рублей.

В Уфе зафиксирована пробка длиной 5 километров в первый рабочий день года В Уфе на улице Маршала Жукова возникла пробка протяженностью 5 километров. Движение осложнили два ДТП и высокий трафик первого рабочего дня 2026 года.

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.

В Уфу доставили партию из пяти троллейбусов с автономным ходом В Уфу поступили пять троллейбусов «Горожанин». Партия стала завершающей в рамках муниципального контракта на 15 единиц техники с автономным ходом.

В Уфе возле Дворца борьбы из-за снега рухнул ангар Металлическая конструкция размером 30 на 160 метров не выдержала веса снега. В момент инцидента внутри людей не было, пострадавших нет.