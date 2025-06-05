Агроном из Янаула возглавил Ермекеевский район Башкирии

Об избрании нового руководителя Ермекеевского района сообщила пресс-служба советов муниципальных образований республики.

Рустам Алимгафаров получил мандат главы администрации в возрасте 38 лет. Его предшественник Ильшат Райманов покинул пост в конце декабря после девяти лет руководства районом.

Новый глава родился в поселке Урал Кармаскалинского района в июне 1986 года. Диплом агронома получил в Башкирском аграрном университете, после чего почти 10 лет трудился по специальности.

Карьерный путь Алимгафарова начинался в совхозе «Алексеевский», продолжился в МТС «Центральная» и компании «Башовощснаб». В 2017-м он перешел на государственную службу в Янаульский район.

Там будущий глава курировал сельхозуправление, а затем стал замом главы администрации по аграрному направлению. За профессиональные заслуги в 2023 году получил звание заслуженного работника отрасли.

Временные полномочия после отставки Райманова исполнял Равиль Арсланов. Смена руководства произошла по инициативе самого экс-главы, подавшего заявление об уходе.