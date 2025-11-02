0
Общество

Жительницу Башкирии попросили «исчезнуть» из-за визита мэра города: реакция градоначальника удивила

Жительницу Октябрьского, которая сажала цветы у библиотеки, попросили «испариться» из-за визита мэра. Она пожаловалась главе Башкирии, а градоначальник назвал всё недоразумением.
«Исчезните, мэр приехал!»

Соцсети главы Башкирии Радия Хабирова вновь стали площадкой для выяснения отношений между жителями и местными властями. На этот раз поводом послужил комментарий жительницы города Октябрьский, которую попросили не отсвечивать во время визита градоначальника.

По словам Даны А., она вместе с другими активистами по своей инициативе высаживала многолетние растения перед городской библиотекой. Внезапно оказалось, что в это же время туда с визитом должен был нагрянуть мэр Алексей Пальчинский. Сотрудники администрации, включая некую Шепелеву, подошли к озеленителям и посоветовали им «исчезнуть» на время встречи. И это при том, что на улице было холодно и шёл дождь.

Возмущённая женщина излила душу в комментариях у Хабирова. Она задалась вопросом, боится ли мэр своих жителей, и отметила, что активисты никак не мешали чиновникам. Своё обращение она для верности сопроводила тегами Следственного комитета, надеясь привлечь внимание Александра Бастрыкина.

Недопонимание и никаких извинений

Реакция от мэра Октябрьского последовала удивительно быстро — уже через 31 минуту, причём в нерабочее время субботы. Алексей Пальчинский написал, что в библиотеке планируется ремонт, а о высадке цветов он не знал. Градоначальник поблагодарил активистку за инициативу и уверенно заявил, что возникло недопонимание. При этом извиняться за поведение своих подчинённых он не стал.

Такой ответ Дану не устроил. В ответ мэру она написала, что недопонимание никуда не делось и не проходит. Другие пользователи тоже отнеслись к ситуации скептически, усомнившись, что на жалобу отреагирует сам глава республики.

Новый мэр и старые дела

Алексей Пальчинский возглавил администрацию Октябрьского относительно недавно. Он был назначен исполняющим обязанности в октябре 2023 года, а официально избран на пост в декабре того же года. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации, так что с внутренними порядками мэрии знаком не понаслышке.

Тем временем в Башкирии продолжают выносить приговоры чиновникам. Недавно завершилось громкое дело экс-главы Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. За получение взятки в особо крупном размере суд отправил его в колонию строгого режима на 9,5 лет и обязал выплатить штраф в 20,3 миллиона рублей.

