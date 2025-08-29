Жительница Башкирии возмутилась обстановкой в детской больнице

Уфимка пожаловалась главе республики на неподходящую мебель в детском реабилитационном центре, назвав её «колхозом» и потребовав замены.

Жительница Уфы потребовала убрать диван из холла детского реабилитационного центра, написав жалобу главе Башкирии. По её мнению, обычная мягкая мебель в медицинском учреждении — это нарушение санитарных норм и «пережиток». Разбираемся, какие правила действуют на самом деле.

Что возмутило посетительницу

В своём обращении женщина заявила, что вся мебель в больницах должна быть покрыта дерматином для регулярной обработки дезинфицирующими средствами. Она написала:

«Требую демонтировать этот пережиток и прекратить позорить учреждение».

Посетительница считает, что тканевый диван не соответствует строительным нормам и правилам (СНиП) и не подходит современному центру.

Какие требования к мебели в больницах

Законы разделяют требования к мебели в зависимости от того, где она стоит.

Для холлов и зон ожидания . Мебель в общих зонах, где пациенты ожидают приёма, не обязана быть специальной медицинской. На неё распространяются общие требования к оснащению общественных мест.

. Мебель в общих зонах, где пациенты ожидают приёма, не обязана быть специальной медицинской. На неё распространяются общие требования к оснащению общественных мест. Для кабинетов и постов медсестёр. Здесь правила строже. Вся мебель на сестринских постах или в процедурных кабинетах должна иметь регистрационные удостоверения, подтверждающие её медицинское назначение.

При этом любая мебель в медучреждении должна быть безопасной: без острых углов, из гипоаллергенных материалов и с конструкцией, которая позволяет легко проводить уборку и дезинфекцию. Покрытия должны выдерживать обработку и препятствовать появлению грибка.